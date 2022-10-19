14 gün boyunca Lübnan'daki balık ekosistemini araştırdılar



Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)LÜBNAN kara sularında, balık ekosistemindeki 14 gün süren çalışmalarını tamamlayan Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü'ne (AKSAM) bağlı 'Akdeniz Araştırma 1 Gemisi', Antalya'ya döndü.

Lübnan ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) arasındaki iş birliği kapsamında Lübnan kara sularındaki balık ekosistemi çalışmalarına katılmak için 2 Ekim'de Antalya'dan ayrılan 'Akdeniz Araştırma 1 Gemisi' çalışmalarını tamamlayarak döndü. 28 farklı noktada Lübnan kara sularındaki balık türleri ve popülasyonu hakkında çalışma yapan gemi, 14 günlük çalışma sürecinde Lübnanlı uzmanlara da ev sahipliği yaptı.

Beyrut Limanı'nda Lübnan Tarım Bakanı Abbas Hacı Hasan'ın da katıldığı toplantıyla Lübnan kara sularından ayrılan gemi, bugün Antalya'ya geldi. Gemiyi limanda, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar (TAGEM) Genel Müdür Yardımcısı Dr. İbrahim Halil Sözmen, AKSAM Müdürü Serkan Erkan ve personel karşıladı. Limana demirleyen gemiden inen personel alkışlandı.

Yabancı kara sularda çalışan ekibin başarısına dikkat çeken TAGEM Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Halil Sözmen, "2 Ekim'de buradan yolcu etmiştik arkadaşları. Lübnan kara sularında yapılacak çalışma için FAO ihalesine girerek kazandılar. 2021'de yine başarı hikayesine imza attılar. Türkiye olarak, Bakanlık olarak tüm bu arkadaşlarımızla gurur duyuyoruz. Çünkü yaptıkları çalışma çok önemli" dedi.

Geminin başarısının çok büyük olduğunu belirten Sözmen, "Lübnan kara sularında 14 gün kalarak, oradaki bütün balık popülasyonunu tarayarak çok ciddi bir çalışmaya imza attılar. Burada o bölgenin tür çeşitliliğini, balık çeşitliliğini, balık stok tahminlerini yaptılar. Bu yüzden onlarla gururluyuz. Gerek giderken, gerek dönüşte bu başarının yakalanması tesadüf değil, büyük çalışmalar neticesinde olmuştur. Sabah erken saatlerden, güneşin batımına kadar çalışma yapılmıştır" diye konuştu.

'ÇOK MUTLUYUZ'

Geminin Türkiye'nin araştırma noktasındaki en gelişmiş gemisi olduğunu ifade eden Sözmen, "Türkiye'de olmasından, öncülük etmesinden dolayı çok mutluyuz. Gemimiz laboratuvarlarla, dipte yapılan haritalandırma çalışmalarıyla çok donanımlı. Geçen yıl da Avrupa'nın diğer ülkeleri ihaleye girmelerine rağmen biz kazandık, bu sene de biz kazandık. Gerek kendi mavi vatanımızda gerekse yabancı ülkelerin kara sularında bu çalışmaları yapacağız" ifadelerini kullandı.

Geminin farklı ülkelerde de çalışmalarına devam edeceğini belirten Sözmen, "Lübnan kara sularında 28 farklı noktada bu çalışmaları yaptılar. Ülkenin tüm balık türlerini, dipteki tür çeşitliliğini taradılar. Bunları bir rapor halinde FAO'ya sunacağız. Bakanlık olarak bu çalışmaları başka ülkelerde de devam ettireceğiz" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER

2022-10-19 16:18:52



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