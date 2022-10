Muhittin Böcek: Kitabımda yoğun bakım günlerinde dost sandıklarımın yaptıklarını anlattım

Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA) KORONAVİRÜSE yakalanmasının ardından hastanede 108 günlük tedaviyle yaşama tutunan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, o günlerde yaşadıklarını, dostlarının yaptıklarını anlattığı 'İkinci Yaşam, Siyaset ve İhanet'in tanıtımını yaptı. Toplantıda konuşan Böcek, "Bu kitapta, çocukluğumu, gençliğimi, anılarımı, seçim sürecinden itibaren yaşadıklarımı, hayatımın en zor zamanı olan yoğun bakım günlerinde dostlarımın, dost sandıklarımın yaptıklarını anlattım" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in, 2019 yılında çıkarttığı 'Ben Bu Şehre Aşığım' isimli kitabının ardından ikinci kitabı olan 'İkinci Yaşam, Siyaset ve İhanet' için tanıtım toplantısı düzenledi. Beş yıldızlı bir oteldeki tanıtım toplantısına Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, ilçe belediye başkanları, kamu kurumlarının temsilcileri, iş, spor, siyaset dünyasından çok sayıda kişi katıldı. Konuşma öncesinde Böcek, katılımcılarla fotoğraf çektirdi.

'O GÜNLERDE DOSTLARIMIN, DOST SANDIKLARIMIN YAPTIKLARINI ANLATTIM'

Geçen sene koronavirüse yakalanmasının ardından hastanedeki 108 gün süren tedavi sonunda taburcu olduğunu belirten Böcek, kitabında hastalığı ve yoğun bakım sürecinde yaşadıklarını, o günlerde dostlarının kendisine yaptıklarını anlattığını kaydetti. Yaşadıklarının sözde kalmaması için kitabı kaleme aldığını söyleyen Muhittin Böcek, "Kitapta, acısıyla, tatlısıyla, hüznüyle, başarısıyla, hastalığıyla, sağlığıyla, dostluğuyla, ihanetiyle, hayata dair içimde olan ne varsa paylaşmak istedim. Bunun da en güzel yolu, elbette yine sözleri kaleme almaktı. Bugün ilk defa sizlerle paylaştığım 'İkinci Yaşam, Siyaset ve İhanet' kitabımla aynı zamanda sizlere içimi döküyorum. Bu kitapta, çocukluğumu, gençliğimi, anılarımı, seçim sürecinden itibaren yaşadıklarımı, hayatımın en zor zamanı olan yoğun bakım günlerinde dostlarımın, dost sandıklarımın yaptıklarını anlattım" dedi.

'YAŞADIKLARIMDAN ÇOK ŞEY ÖĞRENDİĞİMİ DÜŞÜNÜYORUM'

"Her insan yaşadıklarından öğrenir" diyen Böcek, kitabından kısa bir bölümü katılımcılara okudu. Böcek, "Ben de yaşadıklarımdan çok şey öğrendiğimi düşünüyorum. Ancak bu yaşadıklarımı kendimle götürmek ve unutturmak istemedim. Yaşadıklarımın tüm kesimlerce merak edilmesi, aynı zamanda ibretlik olması nedeniyle yazma sorumluluğunu hissettim. Her şeye rağmen, Mevlana'nın söylediği gibi 'Dün dünde kaldı cancağazım. Bugün güzel şeyler söylemek lazım'" diye konuştu.

'İHANETİ GÖRDÜK'

Yoğun bakımdaki sürecinde zor günler yaşadığına değinen Böcek, "108 gün sonra dimdik ayaktaydım. Kendi üzerine alması gerekenler kitapta okuyunca zaten herkes görecektir. Bunu Antalyalılar biliyor. Allah kimseye göstermesin, hep yanında sandıkların böyle olunca üzücü oluyor. 2018 yılında 'Kötü zamanların iyi tarafları vardır, insanları tanırsınız ve yanında sandıklarını' diye tweet atmıştım. Yaşamımızda önemli olan bundan sonrasıdır. Sitemim var tabii ki. Onların hepsi geride kaldı. Geçmişle değil gelecekle ilgileniyoruz. İhaneti gördük. Onların sayısı 3-5'tir. Kitabımda her şeyi çok açık şekilde yazdım. Kimseden bir çekincem yok" dedi.

'SİYASETİ GENEL BAŞKANLARIMIZ, MİLLETVEKİLLERİMİZ YAPIYOR'

Hastalığı sürecinde herkesin bir katkı koyduğunu belirten Böcek, "Genel başkanımız odada ziyaret etti, Cumhurbaşkanımız aradı, ata dostum dediğim Çavuşoğlu ilacımı Almanya'dan 10 saatte getirtti. Buna benzer herkesin katkıları olmuştur. O anlamda kimseyi ötekileştirmedim. Herkese saygım var. Siyaseti genel başkanlarımız, milletvekillerimiz yapıyor. Ben halka hizmeti Hakk'a hizmet olarak görüyorum" diye konuştu.

Böcek, kitabının telif hakkını, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bağışlayacağını açıkladı.

