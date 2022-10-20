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Şamandıra halatına takılan Caretta caretta, dalgıçlar tarafından kurtarıldı

DHA

Şamandıra halatına takılan Caretta caretta, dalgıçlar tarafından kurtarıldı


ANTALYA, (DHA) Antalya´nın Kaş ilçesinde bir Caretta caretta´nın boynuna ve ön uzuvlarına şamandıra halatı dolandığı görüldü. İstanbul Akvaryum Bakım, Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi´ne yapılan ihbar sonucunda merkez dalgıçları bölgeye intikal etti. Tarım ve Orman Bakanlığı koordinesinde 2 gün süren dalışlar sonucunda Caretta caretta kurtarıldı.Kondisyonunun oldukça zayıfladığı görülen Caretta caretta´nın, halattan kurtarılmadığı takdirde kısa bir zaman içinde hayatını kaybedeceği uzman kadro tarafından tespit edildi ve gerekli müdahale yapıldı. Veteriner hekimin kontrolleri sonrasında Caretta caretta denize geri salındı.TEDAVİ SONRASI DENİZE GERİ SALINDIAntalya´nın Kaş ilçesinde denizde boynuna ve ön kollarına şamandıra halatı dolanmış bir Caretta caretta türü deniz kaplumbağası bölgedeki vatandaşlar tarafından fark edildi. Konuyla ilgili İstanbul Akvaryum Bakım, Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi´ne ihbar yapıldı. İhbar sonrasında İstanbul´dan yola çıkan akvaryum dalış ekibi hemen bölgeye intikal etti. 2 gün süren dalışlar sonucunda Life Aquatic Serbest Dalış Okulu iş birliği ile Caretta caretta´nın yeri tespit edildi ve karaya çıkarılan Caretta caretta boynuna ve ön uzuvlarına dolanan halattan kurtarıldı. Veteriner ekibin gerekli kontrolleri sonrasında Caretta caretta denize geri salındı.HAYATINI KAYBETME RİSKİ YÜKSEKTİKurtarılan Caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası ile ilgili açıklamada bulunan İstanbul Akvaryum Genel Müdürü Dilek Çapanoğlu, "Caretta caretta´yla ilgili ihbarı alır almaz dalış ekibimizi İstanbul´dan Kaş´a gönderdik. Ekibimiz uzun süren dalışlar sonucunda boynuna ve ön uzuvlarına halat dolanan canlıyı bulup kurtardılar ve gerekli kontrollerini yapıp denize geri saldılar. Ekibimden aldığım teknik bilgiye göre müdahale edilmediği takdirde özellikle boyun kısmına dolanan halatın oldukça sıkı olduğunu, kısa bir zaman sonra Caretta caretta´nın hayatını kaybetme riskinin oldukça yüksek olduğuna hasıl oldum" dedi. PLASTİK ATIKLAR DENİZ CANLILARI İÇİN CİDDİ TEHLİKE YARATIYORDenizlere atılan poşetler, maskeler, sigara paketleri, izmaritleri, bütün bu plastik ve halat gibi materyallerin hepsinin deniz canlılarını çok olumsuz etkilediğini belirten Çapanoğlu, "Denizlerimize ve barındırdıkları ekosistemlere olan ilgimizin yeterli derecede gelişmesi, çevre ve türlerin korunması adına oldukça önemli. Özellikle plastik atıkların denizde yaşayan canlılar için yarattığı tehlikenin farkında olmalı ve bu konuda bilinçli davranmak zorundayız" şeklinde konuştu.İstanbul Akvaryum küratörü Dr. Uğur Çağlar ise "İlk gün bölgede su altında 4 saat süren bir dalış gerçekleştirdik ancak Caretta caretta´yı bulamadık. Sonraki gün yaklaşık 5 metreye yapılan dalış sonucunda canlıyı tespit ederek kıyıya çıkarttık. Caretta caretta´nın boynuna ve ön uzuvlarına dolanan halatlardan kurtararak, gerekli kontrollerimizi yaptıktan sonra denize geri saldık" dedi.   DHA-Genel Türkiye-Antalya
2022-10-20 09:05:32

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