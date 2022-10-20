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Krokiyle kanalizasyonda aranan Muhammet'in annesi: Oğlum bulunsun

DHA

Krokiyle kanalizasyonda aranan Muhammet'in annesi: Oğlum bulunsun


Adem AKALANBülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)-ANTALYA'nın Kepez ilçesinde 58 gündür haber alınmayan, kanalizasyonda elektrik akımına kapılarak öldüğü iddia edilen Muhammet Fatih Güç'ü (21) arama çalışmaları, 33 gün sonra mermerciye bırakılan krokiyle yeniden başladı ancak sonuç alınamadı. Kroki ile tekrar umutlandıklarını belirten anne Emine Güç (57), "Hiç değilse bir mezarı olsun. Kemiğinden de olsa bir mezarı olsun. Bize yardım etsinler, oğlum bulunsun" dedi.
Fatih Mahallesi'nde oturan Mehmet (63) ve Emine Güç çiftinin 3 çocuğundan Muhammet Fatih, 24 Ağustos'ta evden ayrıldıktan sonra bir daha kendisine ulaşılamadı. Muhammet'in ailesi 29 Ağustos'ta kayıp başvurusunda bulundu. Muhammet'in arkadaşları da baba Mehmet Güç'e ulaşarak, oğlunun kanalizasyonda elektrik akımına kapılıp hayatını kaybettiğini ve cenazenin de kanalizasyon içerisinde olduğunu öne sürdü. Çift, 16 Eylül'de Muratpaşa ilçesi Gazi Bulvarı üzerindeki adrese gelerek, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla bölgeye polis, AFAD, itfaiye ve belediye zabıta ekipleri yönlendirildi.
7 KİLOMETRE TARANDI
İtfaiye ve AFAD ekipleri, kanalizasyon içerisinde arama yaptı. Ekipler, cenazenin farklı noktalarda olabileceğini düşünerek, Kepez ilçesi Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Hali içerisinde kanalizasyon noktalarında da çalışma başlattı. 7 kilometrelik koridorlarda 7 saat boyunca süren arama çalışmalarında Muhammet Fatih Güç'e ulaşılamadı. Daha sonra çalışmalar durduruldu.
KROKİ AİLEYİ UMUTLANDIRDI
Daha sonra bölgedeki bir mermerciye, aileye ulaştırılması için kimliği belirsiz kişi tarafından tahta üzerine çizilmiş bir kroki bırakıldı. Krokiyle birlikte polis merkezine başvuran Güç çifti, yine toptancı hali içerisinde bulunan bir bölgede Muhammet'in aranmasını talep etti. İhbarla 18 Ekim'de bölgeye yeniden polis, itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. 33 gün sonra yeniden arama çalışmaları başlatıldı. Çift, ellerinde kroki ile çalışmaları endişe ile takip etti. 1 saat süren ve olumsuz sonuçlanan çalışmalar sonrası AFAD ekiplerinden Tolga Çallıoğlu, ailenin yanına gelerek, "Daha önce burada sizinle 7 kilometre gezdik. Çalışmalarda ben de yer almıştım. Üzülerek söylüyorum, kusura bakmayın ama bu ihbar asılsız bir ihbar gibi geldi" dedi. Bu açıklama ile ailenin umutları sona erdi ve çalışma durduruldu.
'MADDEYE AĞABEYİ ALIŞTIRDI'
Ağlayarak oğlunun bulunmasını isteyen Emine Güç, oğlunun sporcu olduğunu, ancak madde kullanan ağabeyi yüzünden Muhammet'in de madde bağımlısı olduğunu dile getirdi. Güç, "Madalyaları vardı. Hem çalışıyordu hem spor yapıyordu. Spor yaptığı yer, madde aldıkları yere yakındı. Bu arada ağabeyi 'Sen bize madde getirirsin, sen ne kadar güçlüsün, oraya girip de maddeye bulaşmamak elde değil' diyerek beynini yıkamış. Bunu fark edince de ağabeyi ile odasını ayırdık. Hastaneye yatırdık ama faydası olmadı. Hem gençliği hem hayatı bitti" dedi.
'HERKES ÇOCUĞUNU TAKİP ETSİN'
Kendilerine mermerci vasıtasıyla ulaştırılan krokinin umut olduğunu aktaran Emine Güç, "'Kesin burada, kroki de bırakılmış, oğluma kavuşacağım' dedim. Tüm aramalara rağmen bulunamadı. Oğlumun hem ölüsünü hem dirisini istiyorum. Hiç değilse bir mezarı olsun. Kemiğinden de olsa bir mezarı olsun. Bize yardım etsinler, oğlum bulunsun. Kendi çabamız yok. Haberleri görüp, 'Oğlunu niye takip etmiyor' diye konuşanlar olmuş. Benim takip ettiğim kadar hiçbir anne, takip etmemiştir. Herkes kendi çocuğunu takip etsin. Yoksa evlat acısına uyanıyorlar" diye konuştu.
'KROKİYİ MERMERCİYE BIRAKMIŞLAR'
Baba Mehmet Güç ise "Oğlumun kayıp olduğu yerde sürekli kendisini arıyorduk. Geçen günlerde sürekli gittiğimiz ve aramızın oluştuğu mermerci, bize gelen bir şey olduğunu söyledi. Bize, 'Size bir kroki bırakıldı' dedi. Krokiyi bırakan kişi; oğlumuzun kanalizasyonda olduğunu, kemiklerinin kaldığını söylemiş. Kendisi korktuğu için krokiyi mermerciye bırakmış. 'Hal karakolunun arkasında 3 tane rögar var. Birincisini açsınlar ceset orada' demiş. Krokiyi alınca çok sevindik. Daha önce arandı, bulunmadı. Bakılmayan bir yer kalmıştı. Bir umutla söylenen yere geldik. Sonra ekipleri aradık ve yetkililer geldi. Buraya bakılmadığını söyleyince sonra içeriye girdiler ancak bir sonuç çıkmadı" dedi.
'BÖYLE BEKLEMEK ÇOK ZOR'
Çocuklarının ölü ya da diri bulunmasını istediklerini dile getiren Güç, "Devlet büyüklerimizden yardım istiyoruz. Ölüyse bir mezarı olsun, diriyse nerede onu bilmek amacındayız. Böyle beklemek çok zor. Arama gücümüz de yok. Daha fazla ilerleyemiyoruz. Krokiyi bulunca çok büyük umut içine girdik. Bulunamayınca umudumuz kayboldu. 2 aydır bekliyoruz, beklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Adem AKALANBülent TATOĞULLARI
2022-10-20 13:53:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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