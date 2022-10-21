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ANTALYA-MERMERCİYE BIRAKILAN KROKİNİN 200 METRE UZAĞINDA ERKEK CESEDİ BULUNDU, ANNE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

DHA

ANTALYA-MERMERCİYE BIRAKILAN KROKİNİN 200 METRE UZAĞINDA ERKEK CESEDİ BULUNDU, ANNE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ


Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da kendisinden 58 gündür haber alınamayan ve daha önce iki kez kanalizasyonda cesedi aranan Muhammet Fatih Güç (21) ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Son olarak arkadaşlarının verdiği kroki ile kanalizasyonda arama yapan Emine ve Mehmet Güç çifti, daha önce taranan bölgeden 200 metre uzaklıkta rögar kapağının yakınında kısmen vücut bütünlüğü bozulmuş halde yanmış bir erkek cesedi buldu. Bölgeye giden ekipler tarafından çıkarılan ceset, baba Güç tarafından teşhis edilemeyince kimliğinin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Cesedi uzaktan görünce gözyaşlarına boğulan Emine Güç ise "Ben oğlum burada, rögarın içinde dedim, beni hiç dinlemediler" dedi. Fatih Mahallesi'nde oturan Mehmet (63) ve Emine Güç çiftinin 3 çocuğundan Muhammet Fatih, 24 Ağustos'ta evden ayrıldıktan sonra bir daha kendisine ulaşılamadı. Güç çifti, çocukları Muhammet için 29 Ağustos'ta kayıp başvurusunda bulundu. Muhammet'in arkadaşları da baba Mehmet Güç'e ulaşarak, oğlunun kanalizasyonda elektrik akımına kapılıp hayatını kaybettiğini ve cenazenin de kanalizasyon içerisinde olduğunu öne sürdü. Çift, 16 Eylül'de Muratpaşa ilçesi Gazi Bulvarı üzerindeki adrese gelerek, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla bölgeye polis, AFAD, itfaiye ve belediye zabıta ekipleri yönlendirildi.7 KİLOMETRE TARANDIİtfaiye ve AFAD ekipleri, kanalizasyon içerisinde arama yaptı. Ekipler, cenazenin farklı noktalarda olabileceğini düşünerek, Kepez ilçesi Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Hali içerisinde kanalizasyon noktalarında da çalışma başlattı. 7 kilometrelik koridorlarda 7 saat boyunca süren arama çalışmalarında Muhammet Fatih Güç'e ulaşılamadı. Daha sonra çalışmalar durduruldu.KROKİ AİLEYİ UMUTLANDIRDIDaha sonra bölgedeki bir mermerciye, aileye ulaştırılması için kimliği belirsiz kişi tarafından tahta üzerine çizilmiş bir kroki bırakıldı. Krokiyle birlikte polis merkezine başvuran Güç çifti, yine toptancı hali içerisinde bulunan bir bölgede Muhammet'in aranmasını talep etti. İhbarla 18 Ekim'de bölgeye yeniden polis, itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. 33 gün sonra yeniden arama çalışmaları başlatıldı. Çift, ellerinde kroki ile çalışmaları endişe ile takip etti. 1 saat süren ve olumsuz sonuçlanan çalışmalar sonrası AFAD ekiplerinden Tolga Çallıoğlu, ailenin yanına gelerek, "Daha önce burada sizinle 7 kilometre gezdik. Çalışmalarda ben de yer almıştım. Üzülerek söylüyorum, kusura bakmayın ama bu ihbar asılsız bir ihbar gibi geldi" dedi. Bu açıklama ile ailenin umutları sona erdi ve çalışma durduruldu.200 METRE İLERİDE CESET BULUNDUÇalışmalar sonlandırılmışken, bugün krokiyi çizen Muhammet´in arkadaşı baba Mehmet Güç´e adresi tekrar gösterdi. Belirtilen adrese gelen anne Emine ile baba Mehmet Güç, oğullarını tekrar aramaya başladı. Baba Güç, krokiye göre daha önce aranan bölgenin 200 metre uzağında yer alan başka bir rögar kapağını kaldırıp içeriye girdiğinde yanmış ve tanınmayacak halde bulunan bir erkek cesediyle karşılaştı.'BEN BURADA DEDİM BANA İNANMADILAR'Kocasından haberi duyan anne Emine Güç ise sinir krizi geçirdi. Kanalizasyonda ceset bulan aileden anne Emine Güç, "Kafasını buldum, kafasını gördüm. Ben sana hep dedim, burada diye Mehmet. Ben hep bunun içinde dedim bana inanmadılar" diye dizlerini döverek feryat etti.CESEDİN KİMLİĞİ BELİRLENEMEDİİhbarın üzerine olay yerine polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kanalizasyon içerisinde üzerinde şort ve kırmızı bir tişört olduğu öğrenilen erkek cesedini tespit eden ekipler, bölgede güvenlik şeridi oluşturdu. Baba cesedin oğluna ait olduğunu tespit edemezken, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası üzerinden kimlik çıkmayan ceset, kimliğinin belirlenmesi ve ölüm nedeni araştırılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. (DHA)
Görüntü Dökümü:
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-Polis ekiplerinden görüntü
-Annenin ağlaması
-Olay yerinden görüntü
-olay yeri inceleme ekiplerinden görüntüDHA-Genel Türkiye-Antalya
2022-10-21 01:37:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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