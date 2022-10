(ÖZEL) Bilek güreşi sporcularının dünya şampiyonluğu gururu

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA) Antalya'da düzenlenen 43'üncü Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda 18 yaş altı kızlar 60 kilogramda çift kolda dünya şampiyonu olan 18 yaşındaki Esmanur Çakmak, mutluluğunu ailesiyle ve takım arkadaşlarıyla paylaştı. Yine çift kolda dünya şampiyonu unvanını kazanan 21 yaş 90 kilogramda mücadele eden Recep Yusuf Gümüş, büyük gurur yaşadığını kaydetti.

Antalya'da 53 ülkeden 1000'in üzerinde sporcunun katılımıyla 14-23 Ekim tarihleri arasında düzenlenen 43'üncü Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası sürüyor. Türk Milli Takımı sporcuları şampiyonada rakiplerini tek tek yenerek madalyaları topluyor. 60 kilogramda 18 yaş altı kızlarda dünya şampiyonu olan Esmanur Çakmak, 2020 yılında bilek güreşi sporuyla tanıştığını, kariyerine 3 şampiyonluk sığdırdığını söyledi. 2021'de dünya şampiyonu, aynı yıl Avrupa şampiyonu ve bu yıl da dünya şampiyonu olmayı başaran Esmanur Çakmak, Ay-Yıldızlı bayrağı dalgalandırmaktan mutlu olduğunu belirtti.

BABASININ ŞAKAYLA YENİLDİĞİ KIZ, ŞİMDİ RAKİP TANIMIYOR

Küçük yaşlarda babasıyla sürekli bilek güreşi yaptığını, her defasında babasının kendisine şakayla yenildiğini anlatan Esmanur Çakmak, "Artık babamı gerçekte yenebiliyorum. Çok güçlü biri. Fakat antrenmanlarımda ve hedeflerime ulaşırken en güçlü ben olmak zorundayım. O nedenle babamı bile yenecek güce ulaştım" dedi.

"ÇİFT KOLDA ŞAMPİYONUM"

Bilek güreşi sporuyla uğraşan bir kadın sporcu olarak yaşadığı zorlukları anlatan Çakmak, "İlk günümden bu yana çalışmayı bırakmadım. Bayrağımızı en üste çıkartabilmek için haftada 6 gün 5 saate ulaşan antrenmanlar yapıyorum. İki kol ile güreştiğimden dolayı iki kolumu da ayrı ayrı çalıştırmam gerekiyor. Kendi sıkletimde hangi kolda şampiyon olursam o kol ile dünya şampiyonluğuna katılabiliyorum. Her iki kolumla da Türkiye elemelerinde başarı elde ettiğimden dünya şampiyonluğuna da iki kolla katıldım. Burada da hem sağ hem sol kol ile rakipleri devirerek madalya kazandım" diye konuştu.

"BÜYÜKLERDE DE DERECE YAPACAĞIM"

Ailesinin kendisine güveninin masada manevi güç verdiğini anlatan Çakmak, "Sosyal aktivitelerim genellikle antrenmanlarım oluyor. Küçükken sürekli babamla bilek güreşi yapardım. Bana önceden şakadan yenilirdi. Yendiğimde kendimi güçlü hissederdim. Şimdi gerçekten yeniyorum. Babam yenildiğini artık kabul ediyor. Babam benim bilek güreşinde en büyük destekçim. Onu mutlu etmek, bayrağımızı birinci olarak açmak bana mutluluk veriyor" şeklinde konuştu.

ERKEKLER 90 KİLOGRAMDA DÜNYA ŞAMPİYONU RECEP YUSUF GÜMÜŞ

Şampiyonada 21 yaş 90 kiloda rakiplerini yenerek dünya şampiyonu olan Recep Yusuf Gümüş ise Türk bayrağını birinci sıraya almaktan mutlu olduğunu belirtti. Sağ ve sol kolda dünya şampiyonu olmanın gurur verici olduğunu kaydeden Gümüş, "Bana arkadaşlarım 'Koca Yusuf' diyor. Koca Yusuf lakabına yakışanı yapmam için de dünya şampiyonu olmam gerekiyordu. Çalıştım ve bunu başardım. Bayrağımızı dalgalandırmanın gururunu yaşıyorum. Başarılarımı devam ettirmek için gece gündüz antrenman yapıyorum. Normal bir insanın yapamayacağı yoğunlukta antrenmanlar. Çift kol olduğu için her iki kolun antrenman programı değişiyor. Buna göre süreler uzuyor. Güç, kondisyon çok önemli" diye konuştu. (DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Ödül töreninden detaylar

Türk bayrağını dalgalandırmaları detay

Esmanur Çakmak ve Recep Yusuf Gümüş ödül törenindeki detayları

Recep Yusuf Gümüş ve Esmanur Çakmak müsabakalardan detaylar

Bilek güreşlerinden detaylar

Recep Yusuf Gümüş'ün açıklamaları

Esmanur Çakmak'ın açıklamaları

Recep Yusuf Gümüş ve Esmanur Çakmak'ın birlikte yürümeleri detay

Birlikte bilek pozu vermeleri detay

Detaylar

DHA-Spor Türkiye-Antalya İbrahim LALELİ

2022-10-21 10:22:07



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.