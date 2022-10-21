'Hedefimiz Beşiktaş'ı yenerek üst tura çıkmak'

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Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) SERİK Belediyespor Başkanı İbrahim Şahin, "Hedefimiz 4'üncü tur eleme karşılaşmasında Beşiktaş'ı yenerek üst tura çıkmak" dedi.TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Serik Belediyespor, Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü turda Beşiktaş ile eşleşti. Serik Belediyespor Başkanı İbrahim Şahin, sezona çok iyi başladıklarını belirterek, "Amacımız şehrimizin başarısı. Her zaman omuz omuza sonuna kadar birlikte yürüyeceğiz. Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 ve 3'üncü turda yaptığımız maçlarda tur atladık. Bugün çekilen kurada rakibimiz Süper Lig takımlarından Beşiktaş oldu. Beşiktaş'ın büyüklüğünü biliyoruz. Kupada Serik'i en iyi şekilde temsil edeceğiz. Takımımıza güveniyoruz. Hedefimiz 4'üncü tur eleme karşılaşmasında Beşiktaş'ı yenerek üst tura çıkmak" diye konuştu. (DHA)DHA-Spor Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ

2022-10-21 14:32:36



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