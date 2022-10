Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "İnternet; uyuşturucudan dolandırıcılığa, siber zorbalıktan teröre kadar değişik suç türlerinin alan bulduğu ve güvenlik sorumluları tarafından tamamıyla kontrol edilmesi gerçekten güç bir alan" dedi.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki bir otelde, İçişleri Bakanlığı Polis Akademisi Başkanlığı tarafından düzenlenen 1'inci Uluslararası Suç Araştırmaları Sempozyumu başladı. Sempozyumda, 12 ülkeden akademisyen ile polis akademisi görevlisi 45 katılımcı yer aldı. Sempozyumun açılışında konuşan İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, 21'inci yüzyılda suç anlamında kötüye gidişin arttığını kaydetti. Hayatı kolaylaştıran internet teknolojisindeki gelişimin insanlığı olumsuz etkilediğine değinen Çataklı, "İnternet; uyuşturucudan dolandırıcılığa, siber zorbalıktan teröre kadar değişik suç türlerinin alan bulduğu ve güvenlik sorumluları tarafından tamamıyla kontrol edilmesi gerçekten güç bir alan. Diğer olumsuzluk, sanal dünyada her geçen gün daha çok vakit geçirmeye başlayan insanoğlunun birbiriyle, çocuklarıyla, komşularıyla, iş arkadaşlarıyla, kendi düşünce ve duygu dünyalarıyla yani insanlıklarıyla bağlarının giderek zayıflaması, hatta kopması. İşte bu koşullarda, bugün içinde yaşadığımız modern dünyada en temel sorunlar şekil değiştirdi ve gıda, iklim krizleriyle yine güvenlik sorunu halini aldı" dedi.

'BU SENE MUTLUYUZ VE MEMNUNUZ'

Antalya Valisi Ersin Yazıcı ise "Antalya dünyanın her köşesinden, her türlü insana her hizmeti verebilecek bir şehir. Bu sene mutluyuz ve memnunuz. Turizm sektöründe doluluk oranlarımız yüksek. Türk ekonomisine katkımızı artırarak devam ettiriyoruz" diye konuştu. Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Erhan Gülveren, Türk Polis Teşkilatı'nın faaliyetlerinden bahsetti. Polisin suçu önlemesinin farklı kültür ve zamanlarda farklı şekillerde gerçekleştiğini anlatan Gülveren, "Güvenlik riskleri, artan ve azalan suç türleri, suçlu profilleri gibi sayısız değişken ve polis önlemleri hep karşılıklı etkileşim içinde olagelmiştir. Günümüzde, ülkemizde, polisin suçu önlemesi tek yönlü müdahalelerle değil, vatandaş-polis arasında güven inşa ederek gerçekleşmektedir" dedi.

Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çolak ise şunları söyledi:

"Tecrübe ve birikim paylaşımları Polis Akademisi'nin en temel hedeflerinden biridir. Bu amaçla akademimiz vasıtasıyla ulusal ve uluslararası düzeyde hem kolluk hem akademi arasındaki işbirliğine dayanan birçok toplantı, sempozyum, çalıştay ve eğitimler düzenlemekte, yayınlar teşvik edilmektedir."

Sempozyum Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Esra Çetinöz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Polis Akademisi tarafından Uluslararası Suç Araştırmaları Sempozyumu'nun ilkinin düzenlediğini kaydetti. 12 ülkeden 45 katılımcının yer aldığını dile getiren Çetinöz, "Sempozyumla hem akademisyenler hem de uygulayıcıları bir araya getirmeyi planladık. Amacımız suç araştırmalarını bütün dünyada teşvik eden Türkiye'ye özgü platform oluşturmak" diye konuştu. Sempozyum pazar günü sona erecek. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN

