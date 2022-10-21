Özgür Özel: 100'üncü yılda Cumhuriyet Balosu, Çankaya Köşkü'nde olacak



Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA)CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "100'üncü yılda Cumhuriyet balosu olacak. Atatürk'ün hep yaptığı o Cumhuriyet Balosu'nun davetiyesi olacak. Davetiyenin altında yer yazacak. Yer kısmında Atatürk'ün emaneti Atatürk Orman Çiftliği'nin böğrüne hançer gibi saplanmış yerin adresi değil, layık olduğu gibi Çankaya Köşkü yazacak. İmza kimin olacak? Bakın onu söylemeyeyim, siyaset olur" dedi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kaymakamlık ve belediye tarafından düzenlenen Gazipaşa Çekirdeksiz Nar ve Tropikal Meyve Festivali'nin açılışı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından ilçeye adının verilişinin 100'üncü yıl dönümü kutlama etkinlikleri yapıldı. Bando takımı eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'ndaki kortejle başlayan etkinliklere, Kaymakam Orhan Altun, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, CHP Antalya milletvekilleri Aydın Özer, Cavit Arı, Rafet Zeybek, Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, AK Parti Gazipaşa İlçe Başkanı Ali Doğan, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı. Festivalin açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından halk oyunları ekibi gösteri yaptı.

Açılışta konuşan Kaymakam Orhan Altun, Gazipaşa'ya isminin verilişinin 100'üncü yılını kutlamanın ve 12'nci kez festivali düzenlemekten mutluluk duyduklarını söyledi.

İlçe insanlarının Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ismini, 100 yıldır gururla ve onurla taşıdığından bahseden Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz ise Gazipaşa'da yetişen çekirdeksiz nar ile tropikal meyveleri, festivali aracılığıyla tanıtmayı hedeflediklerini dile getirdi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise şunları söyledi:

"Çok soruyorlar sizin adayınız kim olacak? Bakın size siyasi bir cevabım yok ama şöyle bir cevabım var. 100'üncü yıl, 29 Ekim 2023 ya. 100'üncü yılda Cumhuriyet Balosu olacak. Atatürk'ün hep yaptığı o Cumhuriyet balosunun bir davetiyesi olacak. Davetiyenin altında yer yazacak. Yer kısmında emin olun Atatürk'ün emaneti Atatürk Orman Çiftliği'nin böğrüne hançer gibi saplanmış yerin adresi değil, layık olduğu gibi Çankaya Köşkü yazacak. İmza kimin olacak? Bakın onu yine söylemeyeyim, siyaset olur. Kopya vereyim. O imzayı gören siz değil de bu ilçeye adını veren Gazi Paşa olsa şöyle diyecek; 'İşte benim Cumhuriyetim. İşte Cumhuriyetimim 100'üncü yılı, işte o 100'üncü yılın Cumhurbaşkanı."

FESTİVAL 2 GÜN SÜRECEK

Festivale katılanlar nar ile tropikal ürünlerin bulunduğu stantları gezerek, çekirdeksiz nar ve meyvelerin tadına baktı. 2 gün sürecek festival kapsamında en iri nar yetiştiriciliği, en iyi nar, nardan piramit, en çok nar suyu sıkımı, nar tanesi düşürmeden yeme yarışması yapılacak. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya / Gazipaşa Yücel BULUT

2022-10-21 17:08:28



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