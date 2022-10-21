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Özgür Özel: 100'üncü yılda Cumhuriyet Balosu, Çankaya Köşkü'nde olacak (2)

DHA

Özgür Özel: 100'üncü yılda Cumhuriyet Balosu, Çankaya Köşkü'nde olacak (2)


'MUHALİF BASINI SUSTURMAK İÇİN ADIM ATTILAR'
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Gazipaşa Çekirdeksiz Nar ve Tropikal Meyve Festivali'nin ardından her yıl binlerce kişiyi ağırlayan Antalya Kitap Fuarı'na katıldı. Bu yıl 'Hayata okuyarak devam' sloganıyla Cam Piramit'te 12'nci kez kapılarını açan fuarın açılışına, Özel'in yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP Antalya milletvekilleri Aydın Özer, Cavit Arı, Rafet Zeybek, STK temsilcileri ve çok sayıda kitapsever katıldı.
Açılışta konuşan Özgür Özel, Meclis´ten geçen 'Dezenformasyon Yasası'na karşı mücadele ettiklerini söyledi. Özel, "Biz, siyaset arkadaşlarımız, partimiz, ittifak ortaklarımızın yürüdüğü yol, Atatürk'ün bilime ve bilgiye inanan yoludur. Rakamlara baktığımızda Türkiye'nin geldiği nokta bu açıdan hiç parlak değil. Gazete ve dergi tirajları son yılda yüzde 7,2, son 5 yılda yüzde 20 düştü. Dezenformasyon sıkıntılı bir durum ama bunu birileri bir sansür yasasını gerekçelendirmek için araçsallaştırıyor. 'Dezenformasyonu durduracağız' diye muhalif basını susturmak için adım attılar. Geçtiğimiz günlerde Anayasa Mahkemesi'ne bunu götürdük. Hem hukuksal hem toplumsal zeminde gerekli mücadeleyi yapıyoruz" dedi.
Yasa görüşmelerinin ardından yaşanan fotoğraf tartışmalarıyla ilgili konuşan Özel, "Meclis´te yasa geçtikten sonra AK Parti grubundakilerin çektirdiği bir fotoğrafın ardından, 'böyle bir yasadan sonra övünecek bir şey yok' deyip bizim grubun dışarı gidip; kalan 30 arkadaşın çektirdiği fotoğrafını aldılar. 'AK Partililer 80 kişiydi, CHP'liler 30 kişiydi' diye bir dezenformasyon yapıp, bu konuyla mücadele eden siyasi partileri küçük gören yalan habercilikle karşılaştık. Meclis´in bütün görsel kayıtlarıyla CHP'nin 93 milletvekilinin varlığına, İYİ Parti'nin yüksek katılımla varlığına, bütün muhalefet partilerinin direnişine Özgür Özel olarak şahitlik eder, kendilerini de tebrik ederim" diye konuştu.
Gençlerin çoğunun yurt dışına gitmek istediğini söyleyen Özel, "Cumhuriyet'in 2'nci yüzyılında bu ülkeyi bizim gibiler yönetecek, bizim gibilerin sayısı artacak. Okuyarak, tartışarak ve yaşayarak. Cumhuriyet'in 100'üncü yılını yaşıyoruz. Gençlerin yüzde 72'si yurt dışına gitmek istiyor. Bütün dünya Türkiye üzerinde hayal kuruyor, bizim gençlerimiz yurt dışında hayal kuruyor. Antalya'nın küçük bir ilçesini verseniz, Almanya'nın tapusunu üstünüze yaparlar" dedi.
'KÜLTÜRÜN VE SANATIN GÜCÜNE İNANIYORUZ'
Antalya'yı kültür ve sanat kenti yapacaklarının sözünü verdiklerini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise "Pandemi, enflasyon, ekonomik kriz gibi tüm olumsuzluklara rağmen altyapı, üstyapı, sosyal yardımlar, yerelden kalkınma, çevre gibi alanlarda projelerimizi teker teker hayata geçirirken, halkımızı kültürel etkinliklerden, sanatsal faaliyetlerden, konserlerden, festivallerden de asla mahrum bırakmadık. Yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde fark yaratan birçok etkinliğimiz ile kültür-sanat coşkusunu en üst seviyelere çıkardık. Biz kültürün ve sanatın gücüne inanıyoruz" dedi.
Kitapların aydınlığa yürüyen toplumların meşalesi olduğunu belirten Böcek, "Konyaaltı Belediye Başkanlığım dönemimde, Antalya'mızın korsan kitap satışında ilk sıralarda olması bize okur sayısının ne kadar fazla olduğunu göstermişti. Bunun üzerine ilk fuarımızı kent meydanında bir çadırda başlatmıştık. Amacımız okurları yazarlarla buluşturmak, yazarlara ve emeklerine saygımızı ortaya koymaktı. Geçen 12 yıl içerisinde, fuarımız büyüyerek ülkemizin ve kentimizin en önemli kültürel etkinlikleri içerisinde ilk sıralarda yerini aldı" diye konuştu.
10 gün sürecek fuarda 215 yazar ve 220 yayınevini ağırlayacaklarını söyleyen Böcek, "Bugün 12'nci kitap fuarımızda 'Hayata Okuyarak Devam' diyeceğiz. Pek çok değerli yazar ile imza günü ve söyleşi etkinlikleri düzenleyeceğiz. Ülkemizin ve dünyanın dört bir yanından gelecek olan binlerce kitapseverle buluşup sözcüklerin, kitapların büyülü dünyasına yolculuk edeceğiz. Bu yılki fuar benim için daha da anlamlı. Hem büyükşehir belediye başkanı olarak hem de yeni kitabım 'İkinci Yaşam, Siyaset ve İhanet'in yazarı olarak aranızda yer alacağım" dedi.
Kitapları TV dizilerine uyarlanan ve festivalin onur konuğu olan yazar Gülseren Budayıcıoğlu, "Bana onur konuğu dediler ama ben de burada olmaktan çok onur duydum. Ben aslında 3 yıl önce buraya gelmeye niyetlenmiştim ama pandemi nedeniyle evden çıkamadık. Bugün burada olduğum için mutluyum" diye konuştu.
Konuşmaların ardından fuarın açılışı için kurdele kesildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek, ikinci kitabı olan 'İkinci Yaşam, Siyaset ve İhanet'i imzalayarak, Özel'e hediye etti. (DHA)
Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)DHA-Politika Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER
2022-10-21 17:47:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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