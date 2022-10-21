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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalyaspor - İstanbulspor: 2-1

DHA

Antalyaspor - İstanbulspor: 2-1


Adem AKALAN / ANTALYA, (DHA)STAT: Corendon Airlines
HAKEMLER: Ümit Öztürk, Samet Çiçek, Ömer Tevfik Özkoç
FRAPORT TAV ANTALYASPOR: Alperen Uysal Bünyamin Balcı, Ömer Toprak (Dk. 90 Veysel Sarı), Luyindama, Güray Vural, Fernando Martins, Ufuk Akyol (Dk. 76 Soner Aydoğdu), Larsson (Dk. 76 Gökdeniz Bayrakdar), Nakajima (Dk. 63 Luiz Adriano), Sinan Gümüş (Dk. 46 Ghacha), Haji Wright
İSTANBULSPOR: Jensen Mehmet Yeşil, Okan Erdoğan, Mehremic, Oğuzhan Berber (Dk. 78 Kağan Miray), Muammer Sarıkaya, Rroca, Ali Yaşar (Dk. 65 Duhan Aksu), Topalli (Dk. 65 Melih Kabasakal), Ethemi (Dk. 57 Abazaj), Emir Kaan Gültekin (Dk. 78 İbrahim Yılmaz)
GOLLER: Dk. 45+2 Fernando Martins, Dk. 90+7 Veysel Sarı (Antalyaspor) Dk. 26 Mehremic (İstanbulspor)
KIRMIZI KART: Dk. 61 Rroca (İstanbulspor)
SARI KARTLAR: Haji Wright, Larsson, Ghacha (Antalyaspor) Mehmet Yeşil, Rroca, Jensen, Okan Erdoğan, Muammer Sarıkaya (İstanbulspor)Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 11'inci haftasında sahasında İstanbulspor'u Fernando Martins ve Veysel Sarı'nın golleriyle 2-1 mağlup etti.7'nci dakikada Fernando Martins'in arka direğe ortasına Nakajima'nın yarım vole vuruşu kaleye paralel şekilde giderken hiç bir oyuncunun dokunamadığı top yandan auta çıktı.
15'inci dakikada Antalyaspor hızlı çıkarken kaptırdığı topta Muammer Sarıkaya'nın derinlemesine pasında topla buluşan Topalli'nin sert vuruşu kaleci Alperen üzerine giderken iki hamlede kurtardı.
18'inci dakikada Güray'ın pasında ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Larsson'un altı pas içerisine paralel ortasına Haji Wright'ın iyi vuruş yapamadığı meşin yuvarlak az farkla dışarıya gitti.
22'nci dakikada yine Güray'ın soldan pasında ceza alanı içerisi sol çaprazında topla buluşan Nakajima pasını altı pasın hemen dışında bulunan Haji Wright'a verdi. Başarılı forvet oyuncusunun kısa mesafeden yaptığı vuruş üstten auta çıktı.
24'üncü dakikada yaklaşık 25 metreden kazanılan serbest vuruşta Sam Larsson'un sert vuruşunu İstanbulspor kalecisi Jensen iki hamlede uzanarak kurtarmayı başardı.
26'ncı dakikada kazanılan korner vuruşunda topun başına geçen Ethemi'nin ortasında ceza alanı içerisinde savunmadan seken topa Emir Gültekin'in röveşata vurdu. Arka direğe doğru giden topa ise Mehremic dokunarak topu filelere yolladı.0-1.
34'üncü dakikada orta alandan Nakajima'nın derinlemesine pasında Larsson'un vuruşunu kaleci ayağının ucuyla kornere gönderdi.
35'inci dakikada kazanılan köşe vuruşunda yapılan ortaya ceza alanı içerisinde iyi yükselen Luyindama'nın kafa vuruşunu İstanbulspor kalecisi Jensen uzanarak kurtardı.
41'inci dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Muammer Sarıkaya´nın şutunu kaleci Alperen direk dibinden kornere gönderdi.
44'üncü dakikada Ethemi'nin pasında ceza alanı içerisinde topla buluşan Emir Kaan'ın vuruşunu kaleci kurtardı.
45+2'nci dakikada cepheden kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Fernando Martins'in vuruşu kaleci Jensen'i geçerek köşeden ağlara gitti.1-1.
53'üncü dakikada Fernando Martins'in kullandığı köşe vuruşunda ceza alanı içerisinde topa iyi yükselen Ömer Toprak'ın kafa vuruşunu kaleci tokatlayarak kornere gönderdi.
56'ncı dakikada Ufuk Akyol'un hatalı pasında topla buluşan Ethemi, kaleyi karşısına alarak ceza alanı dışından yaptığı sert vuruşu kaleci Alperen soluna uzanarak güçlükle kornere çeldi.
71'inci dakikada İstanbulspor savunmasının kornerden uzaklaştırmak istediği topu ceza alanı dışında önünde bulan Ufuk Akyol'un gelişine sert şutunu kaleci Jensen kurtardı.
90+7'nci dakikada Fernando Martins'in kullandığı serbest vuruşuna ceza alanı içerisinde iyi yükselen Gökdeniz Bayrakdar'ın kafa vuruşu üst direkten oyun alanına döndü. Dönen topu önünde bulan Luyindama'nın vuruşuna kale çizgisi önünde Veysel Sarı kafasını uzatarak topu filelere gönderdi ancak yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. VAR kontrolünün ardından gol geçerli sayıldı.2-1.
Fraport TAV Antalyaspor ile İstanbulspor arasında oynanan mücadele ev sahibi takımın 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Antalya ADEM AKALAN
2022-10-21 22:15:47

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