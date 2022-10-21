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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalyaspor - İstanbulspor maçının ardından

DHA

Antalyaspor - İstanbulspor maçının ardından


Alfons Groenendijk: Galibiyet biraz mucizevi ve şansımızın yardımıyla geldiOsman Zeki Korkmaz: Neresini düzeltelim kiAdem AKALAN - Burak YALMAN / ANTALYA, (DHA) Fraport TAV Antalyaspor'un Spor Toto Süper Lig'in 11'inci haftasında sahasında İstanbulspor'u son dakikada attığı golle 2-1 yendiği maçın ardından açıklamalarda bulunan Fraport TAV Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk, galibiyetin mucizevi ve şanslarının yardımıyla geldiğini söylerken, İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz ise mücadelenin ikinci yarısının futbol ikliminin özeti gibi olduğunu dile getirdi.
Antalyaspor, ligin 11'inci haftasında sahasında İstanbulspor'u Fernando Martins ve Veysel Sarı'nın attığı gollerle 2-1 mağlup ederken, 6 haftalık galibiyet özlemine de son verdi. Mücadelenin ardından Fraport TAV Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk ile İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz açıklamalarda bulundu.
GROENENDIJK: GALİBİYET BİRAZ MUCİZEVİ VE ŞANSIMIZIN YARDIMIYLA GELDİ
Kötü periyotları bitirmek için en iyi ilacın galibiyet olduğunu belirten Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk, "Bu galibiyet de biraz mucizevi şekilde, şansımızın da yardımıyla son dakikada geldi. İki hafta önce Konyaspor maçında aynı senaryonun tersi yaşanmıştı. Elimizde olan 3 puan son saniye golüyle elimizden gitti ve bir puan aldık. Bu maçta ise ilk yarı gereksiz çok top kaybı yaptık. Onlar da tehlikeli ataklarla kalemizde gol aradılar. Alanyaspor maçında da duran toptan gol yedik. Bugün yine duran toptan gol yedik. Bu da geçmişten bazı dersleri çıkarmadığımızı gösteriyor" dedi.
"KAZANMAK BU KÖTÜ PERİYOTTAN ÇIKMA ADINA ÖNEMLİYDİ"
Takımını çok övemeyeceğini ancak kendileri için çok önemli olan bir 3 puanı kazandıklarına dikkat çeken Groenendijk, "Bu periyottan çıkmak için 3 puan önemliydi. Hafta içi her maç öncesi mükemmele yakın çalışıyoruz. Antrenmanlarda istediğimizi sahaya yansıtabiliyoruz. Ancak hafta sonuna geldiğimizde bu senaryo maalesef sahada gerçekleşmedi. Skor anlamında sıkı çalışmanın ödülünü alamadık. Özgüvenimizde bu kötü periyottan dolayı sahaya yansıdı. Oyunu bugün 10 kişi kalan rakibe karşı domine edebilirdik. Ancak bu özgüven kaybından dolayı bunu yapamadık. Şimdi bu galibiyeti kutlama zamanı, önümüzdeki maçlara hazırlanma zamanı. Bu maçta alınacak farklı bir skor herhangi bir final maçı değildi ve hiçbir şeyi bitirmeyecekti. Daha onuncu haftadayız. Ancak kazanmak bu kötü periyottan çıkma adına önemliydi. Evet, en iyi maçımızı oynamadık ancak amacımız 3 puan almaktı. Sahadan 3 puanla ayrıldık" şeklinde konuştu.
OSMAN ZEKİ KORKMAZ: NERESİNİ DÜZELTELİM Kİ
Antalyaspor'u tebrik ederek konuşmasına başlayan İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz ise "Bütün bir camia ve şehir olarak tebrik ediyorum. İlk yarı bizim adımıza da Antalyaspor adına da farklı olabilirdi. İkinci yarı daha kontrollü oldu ama ikinci yarısı futbol iklimimizin özeti gibiydi. Meşhur hikayeyle bitirip daha fazla konuşmak istemiyorum ama Hz. Musa değil Hz. İbrahim, kız değil erkek, Ayşe değil İsmail, Azrail değil Cebrail, keçi değil koç. Biz neresini düzeltelim ki. İkinci yarı böyle çok pozisyon oldu keçileri koç eden. Söyleyeceklerim bu kadar" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Alfons Groenendijk'in açıklamaları
Osman Zeki Korkmaz'ın açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Antalya ADEM AKALAN
2022-10-21 23:05:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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