Antalya merkezli FETÖ operasyonunda 32 tutuklama



Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA merkezli 10 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 102 şüpheliden 32'si, tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ/PDY'nin güncel eğitim yapılanması, batı ilçeler yapılanması ile örgütün finansmanına yönelik başlattığı soruşturma aşamasında, ihraç emniyet mensupları mahrem yapılanmasına yönelik tespitler yapıldı. Yaklaşık 10 ay süren projeli çalışmanın ardından 499 delil elde edildi. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Antalya merkezli Konya, Hatay, Aydın, Ankara, Kayseri, Manisa, Tokat, Muğla ve Burdur'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, aralarında örgüt hiyerarşisine göre 2 'bölge müdürü', 5 'ilçe sorumlusu', 1 'okul ünite sorumlusu', 1 'ihraç emniyet mensupları sorumlusu', 20 'rehber sorumlu' ve 2'si OHAL kapsamında kapatılan şirket evrakını takip eden kişinin de olduğu 102 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ünün aktif kamu çalışanı, 3'ünün avukat, 19'unun ihraç edilmiş kamu çalışanı olduğu kaydedildi.

32 TUTUKLU, 65'İ ADLİ KONTROLLE

Antalya Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan 102 şüphelinin savcılık aşamasındaki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 1'i serbest bırakılırken, 9'una adli kontrol şartları uygulandı, 92'si ise tutuklanmaları talebiyle dün nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerden 32'si tutuklanırken, 65 şüphelinin adli kontrolle 4'ü ise ev hapsi kararıyla serbest bırakıldı.

PARA TOPLAYIP FİNANSMAN SAĞLADILAR

FETÖ'ye yönelik operasyonda Antalya'da yakalanan şüphelilerin, örgütün güncel Antalya il yapılanmasında faaliyet gösterdikleri, örgütle iltisaklı esnafa aylık ziyaretler yaparak, örgütün varlığı ve eylem gücü anlatılıp himmet adı altında para toplayıp finansman sağladıkları öğrenildi.

ÖRGÜTSEL PARA ALIŞVERİŞİ SAĞLANDI

Kurban Bayramı bahane edilerek, örgüt lideri Fetullah Gülen adına piyasa değerinin altında kurban beledi topladıkları ve bu sayede örgüt üyelerinin finansal destek sağlamaya mecbur bırakıldığı belirlenirken, şüphelilerin örgütsel para alışverişlerini iş yeri ve benzeri yerlerde yaparak görüşmeleri legalleştirmeye yönelik tedbir uyguladıkları tespit edildi.

KAÇIŞ ORGANİZASYONLARI

Şüphelilerin, aranma kaydı bulunan ya da cezaları kesinleşenleri illegal yollardan yurt dışına kaçmaları için öncü ve artçılı şekilde araçlarla göçmen kaçakçılarıyla irtibat sağlayarak deniz ya da kara yoluyla kaçış organizasyonlarına aracılık ettikleri ortaya çıktı. FETÖ'den kopmayı engellemek ve örgütün devamlılığını sağlamak amacıyla cezaevinde olanların ailelerine ya da kendilerine finansal destek sağladıkları belirlendi. Örgütle iltisaklı öğretmenlerin, örgütün devamlılığını sağlamak ve yeni eleman kazanmak amacıyla uygun fiyatlarla örgütle iltisaklı ailelerin çocuklarına merdiven altı yerlerde özel ders verdikleri tespit edildi.

HABERLEŞME PROGRAMLARINI KULLANDILAR

Şüphelilerin, atıl durumda bulunan depo, iş yeri gibi yerlerde örgütsel buluşmalar gerçekleştirdikleri, il dışında bulunan örgüt üyelerine kargo ya da ATM üzerinden kartsız işlemlerle örgütsel para gönderildiği, örgütsel haberleşme amacıyla örgütsel hat ve internet tabanlı haberleşme programlarını kullandıkları belirlendi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Aslı DURAN

2022-10-22 09:56:57



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