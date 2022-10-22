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Serdengeçti'nin ahşap dolabında sürpriz yazı

DHA

Serdengeçti'nin ahşap dolabında sürpriz yazı


Mithat ABAKAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın Akseki ilçesinde siyasetçi, şair, yazar ve gazeteci merhum Osman Yüksel Serdengeçti'nin doğduğu konaktaki restorasyonda, odasındaki ahşap dolap kapağında, 6 Nisan 1967'deki kar yağışı sonrası evinin çevresindeki gözlemlerini ve yaptıklarını anlattığı yazı ortaya çıktı.
Antalya Valiliği ile Akseki Belediyesi tarafından siyasetçi, şair, yazar ve gazeteci Osman Yüksel Serdengeçti'ye ait konağın müze yapılarak turizme kazandırılması için 2020 yılında restorasyon çalışması başlatıldı. 10 Kasım 1983'te Ankara'da hayatını kaybeden Serdengeçti'nin ilçede dünyaya geldiği konakta birinci etap restorasyon çalışması tamamlandı. Yöreye özgü düğmeli ev mimarisine sahip binanın yapı bloğu sağlamlaştırıldı. İkinci etap çalışmaları kapsamında ahşap doğrama, döşeme ile tavanın, dönemin mimari özelliklerine uygun korunması için çalışmalar sürüyor.
KAPAKTAKİ EL YAZISI
Restorasyon çalışmalarında Osman Yüksel Serdengeçti'nin odasındaki ahşap dolap kapağının iç tarafına yazdığı not bulundu. Osman Serdengeçti imzalı notta, 6 Nisan 1967'de, ilçedeki kar yağışını anlattığı görüldü. Tükenmez kalemle yazılan notta, '6 Nisan 1967 tarihinde sabahtan akşama kadar kar yağdı. Gece de yağdı. 7 Nisan sabahı her yer bembeyaz. Dün 6 Nisan Perşembe günü ağaçları değnekle silkeledik' ifadesi yer aldı. Serdengeçti'nin notunun son 2 satırı ise okunamadı. Serdengeçti'nin evinin restorasyonu sürecinde, sıva altına gizlenen bölümde, yazarın okul notlarını tuttuğu defterleri, deri kaplı Kur'an-ı Kerim ve 'Akseki Müftülüğü' mührü bulunmuştu.
İYİLEŞTİRME TAMAMLANDI
Antalya Valiliği Kültür Varlıkları Birim Yetkilisi Koruma ve Restorasyon Uzmanı Cemil Karabayram, Osman Yüksel Serdengeçti'nin, Antalya'ya mal olmuş önemli bir isim olduğunu belirtti. Konağın gelecek nesillere aktarılması için restore edildiğine değinen Karabayram, binanın statik problemleriyle ilgili iyileştirme çalışmasının tamamlandığını dile getirdi.
KONAK MÜZEYE DÖNÜŞTÜRÜLECEK
Konaktaki çalışmalardan bahseden Karabayram, şunları söyledi:
"Yapıyı ele aldığımızda, beden duvarlarının iklimsel koşullara dayanamadığını ve belli bir göçük yaşadığını gördük. Yapıda güçlendirme öngörüldü ve sağlandı. Yapıdan aldığımız parçalar tek tek atölyelerde mimari ilkeler doğrultusunda konservatif olarak ele alındı. İyileştirme çalışmaları yapılıyor. O parçalar tekrar kapısından penceresine, dolap detayına kadar yerine yerleştirilecek. İkinci etap çalışmamız kapsamında ise çevre düzenlemesi, müştemilat yapısıyla konağın müzeye dönüştürülmesi planlanıyor. Önümüzdeki yıl ahşap iyileştirmeyi tamamladığımızda konağı müze olarak faaliyete geçirmeyi planlıyoruz."
KONAKTAKİ MİMARİ ÖZELLİKLER
Binada bulunan ahşap malzemelerin, yapıldığı döneme ait güzellikler taşıdığını ve geleceğe aktarılması gerektiğini kaydeden Karabayram, "Kuzey bölümdeki odamızda bulunan dolap detaylarına baktığımız zaman sedir ağacı üzerinde kündekari üslup görünüyor. Burada hayatı mücadeleyle geçen bir kaplumbağa tasvirinin yapılmış olması da ayrı bir zarafet katıyor" dedi.
SERDENGEÇTİ'NİN YAZISI KORUNACAK
Konakta önceden bulunan önemli eserlerin Akseki Belediyesi tarafından muhafaza edildiğini aktaran Karabayram, Serdengeçti'nin bilinmeyen yazısının odasındaki ahşap dolap kapağında tesadüfen fark edildiğini söyleyerek, "Dolap kapağını açtığımızda 1967'de kaleme alınan ve Osman Serdengeçti'nin ahşaba yazdıkları gözümüzün önüne geldi. Yazılı bölgenin özel bir jelle korunarak gelecek nesillere aktarılması gerekir. Osman Yüksel Serdengeçti'nin hayatının geçtiği konak olduğu için onun kaleme aldığı her şey noktasına, virgülüne dokunulmadan yaşatılacak" dedi.
OSMAN YÜKSEL SERDENGEÇTİ KİMDİR?
Antalya'nın Akseki ilçesinde 1917'de doğan, Türk siyasetçi, şair, yazar ve gazeteci Osman Yüksel Serdengeçti, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi öğrenciliği sırasında 1944 Mayıs'ında yaşanan olaylara karıştığı için Hüseyin Nihal Atsız'la bir süre hapis yattı. Cezaevinden çıktıktan sonra öğrenim için aynı fakülteye başvurduysa da bu isteği reddedilince dönemin Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel'e hitaben yazdığı ve 'Yüksek vekaletin alçak vekiline' diye başlayan yazı yüzünden yeniden hapsedildi. Hapisten çıktıktan sonra, 33 sayı yayımlanan ve birçok sayısı siyasi irade tarafından toplattırılan 'Serdengeçti' dergisini çıkardı. Dergideki yazılarından dolayı okuyucuları onu 'Serdengeçti' olarak andı ve bu nedenle kendisi de 'Serdengeçti' soyadını aldı. 1965-1969 yılları arasında Adalet Partisi listesinden Antalya milletvekilliği yaptı. Partisine yönelttiği eleştiriler yüzünden bir süre sonra Adalet Partisi'nden ihraç edilen Serdengeçti, milletvekilliği sırasında kravat takmadığı için uyarı aldı, uyarıları dikkate almayınca genel kurula girişi yasaklandı. Bu kez beline bağladığı kravatla içeri giren Serdengeçti, yakasına takması gerektiğini söyleyenlere ise "Kanunda nereye takılacağı belli değil. İstediğim gibi takarım" dedi. Serdengeçti, 10 Kasım 1983'te Ankara'da hayatını kaybetti ve Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Mithat ABAKAN
2022-10-22 09:58:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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