 İstilacı türler, yerli balıkların yerini alıyor



Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA) AKDENİZ'e Kızıldeniz üzerinden gelen istilacı türler arasında yer alan, halk arasında 'gırt gırt' veya çizgili gargur balığı olarak bilinen 'Pomadasys Stridens', Antalya Körfezi'nde kilometrekarede 600 kilo ile 3 ton arasında bulunuyor. İstilacı türlerin, yerli türlerin yerini almaya başladığını söyleyen Akdeniz Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, "Eti lezzetli ve fiyatının düşük olması nedeniyle herkesin tüketebileceği bir balık. Tüketimi teşvik edilmeli" dedi.

Kızıldeniz'den Süveyş Kanalı'nı geçerek Akdeniz'e gelen istilacı türlerin popülasyonu her geçen gün artıyor. İtilacı türler, Akdeniz'in yerli balıklarının da yaşam alanlarını baskılayıp popülasyonunu azaltıyor. Son yıllarda istilacı türler arasında en çok adı duyulan balon balığının artışının durdurulabilmesi için kuyruk başına ödeme yapılmaya başlandı. Aslan balığının tüketimi için de avlanma yarışmaları, nasıl pişirileceğine dair yöntemler paylaşıldı. Ancak son yıllarda özellikle Doğu Akdeniz'de ve Antalya Körfezi'nde bulunan 'gırt gırt' veya çizgili gargur balığı olarak bilinen 'Pomadasys Stridens'in popülasyonu arttı. Sürüler halinde sıklıkla görülmeye başlanan ve tüketilebilen bu tür, amatör balıkçıların oltalarına da sıklıkla takılıyor.

'YERLİ BALIĞIMIZ İSPAROZUN YERİNİ ALMAYA BAŞLADI'

Son yıllarda türün popülasyonunun Akdeniz'de arttığını gözlemlediklerini belirten Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, "Yaklaşık 10 yıldır Akdeniz'de bu balığın popülasyonunda artış gözlüyoruz. Özellikle İskenderun, Mersin ve Antalya Körfezi'nde hızla çoğalmaya başlayan balıklardan biri. Bu balık bizim yerli balığımız isparozun yerini almaya başladı. İsparoz azalırken, bunlar da o boşluğu doldurmaya başladı. Eskiden isparoz çok çıkardı. Kızıldeniz göçmenlerinin popülasyonunda artışla beraber, isparozun azaldığını gördük" dedi.

'TÜKETİMİ TEŞVİK EDİLMELİ'

Türün tüketiminin teşvik edilmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Gökoğlu, "Bu balık, çok büyük değil. Biraz pulları sert ve eti değerlendirilen bir balık. Trol ağlarında çok fazla çıkmaya başladı. Kıyı sularda özellikle çok çıkıyor. Tüketilmesi gereken ve ekonomik olarak değerlendirilebilecek balıklardan biri. Eti lezzetli ve fiyatının düşük olması nedeniyle herkesin tüketebileceği bir balık. Tüketimi teşvik edilmeli. Bu balığın çoğalmasının nedeni Akdeniz'in habitatlarına uyması. Bizim dalış alanlarımızda sürü halinde sıklıkla görebiliyoruz" diye konuştu.

'KİLOMETREKAREDE 600 KİLO İLE 3 TON ARASINDA'

Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü'nde Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi olarak görev yapan Coşkun Menderes Aydın, türün 2015 yılından bu yana yaptıkları çalışmalarda sıklıkla karşılarına çıktığını söyledi. Aydın, "2015'te çok fazla rastlamasak da geçen yıllar içerisinde miktarını artırarak bugünlere kadar geldi. Son 2 yılda yaptığımız çalışmalarda kilometrekarede 600 kilo ile 3 ton arasında bolluğu olduğunu gördük" dedi.

'BALIKÇILAR AVLAYIP SATIYOR'

Türün Doğu Akdeniz'deki popülasyonunun Antalya Körfezi'nden çok daha fazla olduğunu belirten Aydın, "Kızıldeniz göçmeni bir tür. Öncelikli uğrak yeri Doğu Akdeniz, burada besin bolluğu Antalya Körfezi'ne göre daha yoğun. Ancak burada da miktarı artarak devam ediyor. İyi tarafı var tabii. Doğu Akdeniz'de ticari türler arasına girmiş durumda, balıkçılar bunları avlayıp satıyor. Antalya'da tezgahlarda pek gördüğümüz bir balık değil ama yakın bir gelecekte burada da göreceğimizi düşünüyoruz" diye konuştu.

'BAZI TÜRLERDE AZALMALAR TESPİT EDİYORUZ'

Bu türün yerli türlerin yerini alma konusu üzerine çok daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğunu söyleyen Aydın, "Bu türün popülasyon yoğunluğunun artmasıyla bazı türlerde azalmalar tespit ediyoruz. Örneğin izmarit gibi. İzmaritteki azalmanın çizgili gargurdaki artışa bağlı olup olmadığını söylemek şu an için erken" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER

2022-10-23 10:26:49



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