Otomobilin çarptığı skuterdeki 2 liseli öldü (2)

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CENAZELERİ MORGDAN ALINDI

Otomobilin skutere çarpması sonucu hayatını kaybeden Mahmut Yağız Balcı ve Ada Kayahan'ın cenazelerini teslim almaya aileleri ve arkadaşları geldi. Balcı ve Kayahan'ın yakınları Antalya Adli Tıp Kurumu morgu önünde uzun süre gözyaşı döktü. Cenazelerin araca yüklendiği sırada Mahmut Yağız'ın annesi Ela Balcı, güçlükle ayakta durabildi. Kayahan'ın cenazesi defnedilmek üzere Manavgat ilçesi Ahmetler Mahallesi'ne, Balcı'nın cenazesi ise Kurşunlu Mezarlığı'na götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER

2022-10-23 13:14:44



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