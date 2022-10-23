Motosiklet duvara çarptı; Alperen öldü, ağabeyi ağır yaralı

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Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), (DHA) ANTALYA'nın Kaş ilçesinde kontrolden çıkıp taş duvara çarpan motosikletin sürücüsü Alperen Keske (14) öldü, ağabeyi Celil Keske (15) ağır yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında D-400 kara yolu Kalkan Mahallesi geçişindeki Kalkan Seyir Tepesi'nde meydana geldi. Kaş yönüne gitmekte olan Alperen Keske yönetimindeki 48 AGP 875 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki taş duvara çarptı. Çarpmanın etkisi ile Alperen Keske ve yanındaki ağabeyi Celil Keske asfalt yola savruldu. Alperen Keske olay yerinde yaşamını yitirdi, ağabeyi Celil Keske ise ağır yaralandı.

Durumun bildirilmesiyle gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Celil Keske, ambulansla Kaş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Alperen Keske'nin cenazesi ise morga götürüldü. Alperen Keske ile ağabeyi Celil Keske'nin kasksız olduğu görüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Kaş Ahmet ACAR

2022-10-23 13:25:49



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