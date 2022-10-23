Otomobilin çarptığı skuterdeki 2 liseli öldü (3)

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KAZA YERİ TEMİZLENDİ

Hayatını kaybeden lise öğrencileri Mahmut Yağız Balcı ve Ada Kayahan'a çarpan aracın kaza yerindeki parçaları belediyenin temiz görevlileri tarafından temizlendi. Diğer yandan kazanın yaşandığı yerde, skuterdeki ikiliye çarpan aracın yaya geçidi sonrası başlayan fren izlerinin 20-30 metre sonra otobüs durağı önünde sona erdiği görüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER

2022-10-23 14:01:17



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