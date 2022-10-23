Berkay'ın bıçaklandığı kavgada 1 gözaltı



Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)-ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesinde Berkay E.'nin (26) sokak ortasında bıçaklanıp, yaralanmasına ilişkin 4 şüpheliden 1'i yakalandı.

Olay, dün saat 20.30 sıralarında Gebizli Mahallesi Termessos Caddesi'ne yakın bir sokakta geldi. Berkay E. ile G.D. (15), E.K. (15), B.K. (15) ve G.U. (15) arasında iddiaya göre, laf atma yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile yaşları küçük 4 kişiden biri, yanında taşıdığı bıçakla Berkay E.'yi sırt ve karın bölgesinden yaraladı. Şüpheliler kaçarken, Berkay E. yakındaki bir akaryakıt istasyonuna sığınıp, yardım istedi. Marketin tuvalet kapısının önünde yere yığılan Berkay E.'yi gören çalışanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Berkay E.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Bu arada akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarını inceleyen polis, kaçan saldırganlardan G.D.'yi yakaladı. Diğer 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Adem AKALAN

2022-10-23 14:07:54



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