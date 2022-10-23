Yaya üst geçidi bariyerlerine çıkan genci polis ikna etti; kucaklaşarak indiler



Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'da yaya üst geçidinde demir bariyerin tehlikeli bölgesine çıkan E.E.'yi (26), polis ikna etti. Atlama ihtimali üzerine bulunduğu geçidin altına hava yastığı konulan E.E., polise sarılarak üst geçitten indi..

Olay, saat 16.30 sıralarında Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Yaya üst geçidindeki demir bariyerin tehlikeli bölgesine geçen E.E.'yi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen trafik polisleri, olası bir olumsuzluğa karşı üst geçidin olduğu bölgede yolu trafiğe kapatarak akışı yan yola verdi. İtfaiye ekipleri gencin aşağı düşme ihtimaline karşı hava yastığı açtı.

Polisin ikna çalışmalarına yanıt vermeyen E.E., olay yerine gelip aşağıda bekleyen İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye grup amiri ile bir süre konuştu. Daha sonra üst geçide çıkan polis, burada da bir süre sohbet ettiği E.E.'yi kısa sürede ikna etti. E.E., polise sarılarak kucakladı. Polis de genci kucaklayıp tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı. E.E. ve polis memuru birbirlerine sarılarak üst geçitten inip ekip otosuna kadar geldi.

'NE KENDİNİ NE DE BİZİ ÜZ'

Polis, E.E.'ye, "Polisler sana yardımcı olacak. Polis size güven verir. Ne kendini ne de bizi üz. Arkadaşlarımız polis merkezinde seninle ilgilenecek, yemeğini de yiyeceksin" dedi. E.E., ardından ekip aracıyla polis merkezine götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Adem AKALAN

2022-10-23 17:59:50



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