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Antalya´da motosiklet dükkanında çıkan yangın maddi hasara yol açtı

DHA

Antalya´da motosiklet dükkanında çıkan yangın maddi hasara yol açtı


Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA´da motosiklet tamiri ve yedek parça satan iş yerinde çıkan yangın maddi hasara neden oldu.
Yangın, saat 22.45 sıralarında Muratpaşa ilçesi Gebizli Mahallesi Mevlana Kavşağı Kızılırmak Caddesi´nde yer alan motosiklet tamiri ve yedek parça satan iş yerinin bodrum katında çıktı. Dükkandan dumanların yükseldiğini gören apartman sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi´ne bildirdi. İhbarla birlikte yangın yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede iş yerine gelirken, bodrum katta çıkan yangına müdahale ederek söndürdü. Polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, apartman sakinleri de kendilerini sokağa çıktı. İş yerinde maddi hasar meydana geldiği belirtilirken, yangının elektrik panosundan çıktığı değerlendiriliyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya ADEM AKALAN
2022-10-24 00:14:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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