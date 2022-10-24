Bıldırcın kılavuzu, göç yolunda kedi saldırısına uğradı



Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)ÇOK nadir görülen bıldırcın kılavuzu kuşu, göç yolculuğu sırasında Antalya'da kedi saldırısına uğradı. Hafif yaralar ile saldırıdan kurtulan kuş, tedavi edilip, doğaya salındı.

İlkbahar mevsiminde Türkiye üzerinden Avrupa ve kuzeye göç eden birçok kuş türü, kış öncesi yeniden Afrika'ya dönüyor. Bu yolculuk sırasında kuşların birçoğu yalıtımsız elektrik telleri, araç çarpması, avlanma gibi nedenlerle ölüyor ya da yaralanıyor. Yine birçok kuş türü, kedilerce yakalanıp, öldürülüyor ya da ağır yaralanıyor.

'SENELERDİR PEŞİNDEYİM'

Dünya Doğuma Koruma Birliği'nin (IUCN) 'Nesli neredeyse tehdit altındaki türler'den biri olarak gösterdiği ve çok nadir görülebilen bıldırcın kılavuzu kuşu, göç yolculuğu sırasında Antalya'da kedi saldırısına uğradı. Bir kişinin müdahalesi ile kediden kurtarılan kuşu, Antalya Kuş Gözlem Topluluğu'ndan veteriner hekim Gökçe Coşkun tedavi etti.

Saldırıyı hafif yaralar ile atlatan kuşu tedavi sonrası doğaya salan Gökçe Coşkun, "Bıldırcın kılavuzunu görmek çok zor aslında. Doğada gözlemlemek için senelerdir peşindeyim. Ancak ne yazık ki bugüne kadar hep yardıma muhtaç halde olanları ile karşılaştım. Umarım bu bıldırcın kılavuzu bireyi de beslenmesini yapıp, sonbahar göçüne devam eder. Bu alanda hem ilkbahar hem de sonbaharda bıldırcın kılavuzunun sesini çokça duyuyoruz. Ona güzel bir göç diliyorum" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR

2022-10-24 10:15:00



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