'Noel Baba'nın mezarı dünya gündeminde



Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)'NOEL Baba' olarak bilinen Aziz Nikolaos'un Demre'deki kilisesinde 1850'de Rusların onarımında yarım bıraktığı sanılan kubbedeki üst açıklığın, Hz. İsa'nın kabrinin olduğu ve göğe yükseldiğine inanılan Kutsal Kabir Kilisesi'ndeki mimariyle aynı olduğuna ilişkin DHA'nın haberi, dünya basınında geniş yankı buldu.

Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, 'Noel Baba' olarak bilinen Aziz Nikolaos'un Demre'deki kilisesinde 1850'de Rusların, onarımında yarım bıraktığı sanılan kubbedeki üst açıklığının, Hz. İsa'nın çarmıha gerildiği ve göğe yükseldiğine inanılan Kutsal Kabir Kilisesi'ndeki mimariyle aynı olduğunu belirledi. Bu açıklığın bilinçli bırakıldığını aktaran Kurul Başkanı Akdeniz Üniversitesi'nden Prof. Dr. Osman Eravşar, Aziz Nikolaos'un mezarının tam yeriyle ilgili şu ana kadarki en önemli keşif ve bulgulardan birine ulaştıklarını kaydetti.

Prof. Dr. Eravşar, kazılarda Aziz Nikolaos'un ayak bastığı zemin döşemelerle mezarın olduğu belirlenen yerin üstünde Hz. İsa'nın freskinin ortaya çıkarıldığını da söyledi. Aziz Nikolaos'un ayak bastığı zemin, mezar yerine ilişkin bulguların bugüne kadarki önemli keşif ve bulgular arasında olduğunu kaydeden Prof. Dr. Eravşar, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) verdiği röportajda, bu alanda kazı çalışmalarını yıllarca gerçekleştiren Prof. Dr. Urs Peschlow, Prof. Dr. Yıldız Ötüken ile Prof. Dr. Sema Alpaslan'ın, son dönem bilimsel danışmanı Doç. Dr. Ebru Fındık'ın ve Demre Müze Müdürü Nilüfer Sezgin'in titiz, anlamlı ve önemli katkılar sağladığını, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın restorasyon sürecini son derece dikkatli ve özenli takip ettiğini belirtti.

DÜNYADA MANŞET OLDU

Ortaya çıkan yeni keşiflerin DHA tarafından gündeme getirilmesi, dünya basınında geniş yankı buldu. Konuya ilişkin Eravşar'la yapılan röportaj, birçok Avrupa ülkesi ve ABD'de haber oldu, Daily Mail, The Sun, The Express, LBC, Newyork Post, Fox News, Washington Times, News 24 gibi medya kuruluşlarında yayınlandı. Aziz Nikolaos'a ait yeni keşiflerle ilgili dünyanın önde gelen birçok medya kuruluşundan yeni röportaj talepleri gelirken, yurt dışından birçok arkeolog ve araştırmacının da incelemeler yapmak için izin başvuruları yaptığı öğrenildi.

KUDÜS'TEKİ KİLİSENİN MİMARİSİNE BENZETİLİYOR

Aziz Nikolaos'un adını taşıyan Demre'deki kilisede bulunan mezarının olduğu yer, Kudüs'te Hz. İsa'nın bedeninin gömülüp göğe yükseldiğine inanılan Kutsal Kabir Kilisesi'ndeki mimariye benzetiliyor. Kutsal Kabir Kilisesi'nde Hz. İsa'nın çarmıhtan sonra konulduğuna inanılan kabrin tam üzerine gelen ve göğe yükseldiğini simgeleyen açıklık, Aziz Nikolaos Kilisesi'nde de Hz. İsa freskinin bulunduğu kubbenin ortasında yer alıyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR

2022-10-24 11:05:55



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