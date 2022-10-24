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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Girmeye çalıştığı iş yerinin çatısından düşüp, öldü

DHA

Girmeye çalıştığı iş yerinin çatısından düşüp, öldü


Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)-ANTALYA'nın Kepez ilçesinde bir iş yerine çatıdan girmeye çalışan Cem Bulut (32), tentenin kırılması sonucu beton zemine düşerek yaşamını yitirdi. Bulut'un düşme anı, güvenlik kamerasına yansıdı.
Yeni Sanayi 5005 Sokak'ta asansör tamiri yapılan iş yerine gelen çalışanlar, bir kişinin hareketsiz yattığını görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Ekipler, isminin Cem Bulut olduğu belirlenen kişinin öldüğünü tespit etti. Güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan ekipler, Cem Bulut'un 22 Ekim'de saat 17.00 sıralarında girmeye çalıştığı iş yerinin çatısındaki tentenin kırılması ile beton zemine düştüğünü belirledi. Cem Bulut´un cenazesi, inceleme sonrası adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.
Olay ile ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI
2022-10-24 12:11:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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