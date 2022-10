2 liselinin öldüğü kazada skutere çarpan sürücü tutuklandı

Semih ERSÖZLERBülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da lise öğrencileri Mahmut Yağız Balcı (18) ile Ada Kayahan'ın (17) öldüğü kazada, ikilinin bulunduğu elektrikli skutere çarpan sürücü Muhammed Can Gülmez (23) tutuklandı. Gülmez'in ifadesinde, "Aniden önüme çıktılar, duramadım" dediği öğrenildi.

Kaza, 22 Ekim akşam geç saatlerde, Portakal Çiçeği Caddesi'nde meydana geldi. Üniversite sınavına hazırlanan lise öğrencileri Mahmut Yağız Balcı ile Ada Kayahan, dershaneden çıktıktan sonra arkadaşları ile buluşup yemek yedi ve evlerine gitmek için elektrikli skutere bindi. Balcı'nın kullandığı skutere, süratli olduğu iddia edilen Muhammed Can Gülmez idaresindeki 07 BBS 63 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle Balcı ve Kayahan, yola fırladı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan 2 arkadaş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çocukluk arkadaşı oldukları öğrenilen Balcı ve Kayahan'ın cenazelerini almak için dün Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gelen yakınları uzun süre gözyaşı döktü. Kayahan'ın cenazesi Manavgat ilçesi Ahmetler Mahallesi'nde, Balcı'nın cenazesi ise Kurşunlu Mezarlığı'nda defnedildi.

'ANİDEN ÖNÜME ÇIKTILAR'

Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü Muhammed Can Gülmez, polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Buradaki işlemleri tamamlanan Gülmez, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gülmez'in ifadesinde, "Aniden önüme çıktılar. Frene basmama rağmen kurtaramadım, çok üzgünüm" dediği öğrenildi. Kazanın ardından çekilen fotoğraflarda Gülmez'in aracının ön kısmına çarpmanın etkisiyle skuterin parçasının saplandığı görüldü.

'SON DERSİN BENİMLEYDİ'

Balcı ve Kayahan'ın ölüm haberini alan yakınları da sosyal medya hesaplarından duygu dolu paylaşımlar yaptı. Nurhan Küçük isimli sosyal medya kullanıcısı "Ada'cığım son dersin benimleydi ama daha çok dersimiz olacaktı. Daha tercihlerini yapacaktık ah güzel kızım kahrettin hepimizi" diye paylaşım yaptı.

Balcı'nın okuduğu özel okulun hesabından da "12'nci sınıf öğrencimiz Mahmut Yağız Balcı'yı elim bir trafik kazası sonucu kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Öğrencimize Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz" yazılı paylaşım yapıldı.

ALANYA'DA BİR TURİST ÖLMÜŞTÜ

Antalya´nın Alanya ilçesinde geçen ağustos ayında meydana gelen kazada ise otomobil ile elektrikli skuter çarpışmış, skuter kullanıcısı İran uyruklu Farzan Parsaei (31) hayatını kaybetmişti. Yine ağustos ayında Antalya'da bir genç, kız arkadaşı ile birlikte bindiği skuterle önlerinde duran otomobile çarptı. Yola düşen gençler, aniden fren yapan midibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar, araç kamerasına yansıdı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLERBülent TATOĞULLARI

2022-10-24 12:49:26



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.