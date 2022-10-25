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Spordan Sorumlu Bakanlar Konferansı 54 ülkenin temsilcileri ile Antalya'da başlıyor 

DHA

Spordan Sorumlu Bakanlar Konferansı 54 ülkenin temsilcileri ile Antalya'da başlıyor 


ANTALYA,(DHA) Türkiye, 5'inci İslami Dayanışma Oyunları ve 4'üncü Dünya Göçebe Oyunları başta olmak üzere üst düzey spor organizasyonlarının ardından bu kez de Avrupa sporuna yön veren isimleri Antalya'da ağırlıyor. Avrupa Konseyi 17'nci Spordan Sorumlu Bakanlar Konferansı, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun ev sahipliğinde 25-27 Ekim 2022 tarihlerinde düzenlenecek.
Konferansa; Avrupa Konseyi Genel Sekreteri/Genel Sekreter Yardımcısı, Avrupa Kültürel Varlıkların Korunması Sözleşmesi ve Genişletilmiş Kısmi Spor Anlaşmasına (EPAS) üye ve gözlemci olan 54 ülkenin spordan sorumlu Bakanları, EPAS Danışma Komitesi üyesi UEFA ve FIBA gibi 29 uluslararası spor kuruluşunun ve diğer uluslararası spor kuruluşlarının (IOC, IPC, FIFA, WADA vb.) Başkanları ile üst düzey heyetleri, uluslararası kamuoyunda görünürlüğü olan sporcular ve yöneticiler ile sporda şiddet, doping ve yolsuzluk ile ilgili anlaşmaların uygulamalarını takip ve koordine eden yetkililer ve ulusal ve uluslararası basın mensupları katılacak.
Konferans, Avrupa başta olmak üzere uluslararası organizasyonlar ve sportif faaliyetlere yönelik çalışmaların istikametini belirleyerek spor politikasının en üst düzeyde müzakere edilmesini sağlayan, spor alanında devletlerarası işbirliğini teşvik eden en önemli araçlarından biri olarak ön plana çıkıyor.
"Herkes için sporu yeniden düşünmek: bireyin sağlığı, yaşamı ve hayalleri için emsalsiz bir destek" ana başlığında gerçekleştirilecek 17'nci Bakanlar Konferansı, bir önceki Bakanlar Konferansında revize edilmesi onaylanan Avrupa Spor Şartı'nın uygulanması bağlamında yeni bir başlangıca imkan sağlarken, Avrupa'nın temel değerlerini temsil eden insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü ilkelerinin de sporun renkli ve birleştirici dünyasındaki varlığını daha fazla hissettirmesini sağlayacak.
BAKAN KASAPOĞLU, SPOR MÜSABAKALARININ MANİPULASYONU ÜZERİNE AVRUPA KONSEYİ SÖZLEŞMESİ'NE İMZA ATACAK
Bakanlar Konferansında, sporda yolsuzluk ile mücadele konusunda uluslararası statüdeki tek anlaşma özelliğinde bulunan "Spor Müsabakalarının Manipulasyonu Üzerine Avrupa Konseyi Sözleşmesi" (Macolin Sözleşmesi) de düzenlenecek imza töreni esnasında Türkiye Cumhuriyeti adına Bakan Kasapoğlu tarafından imzalanacak.
Clarence Seedorf, Kristina Molloy, Giovanni Guidetti, Annamarie Phelps ve Emine Bozkurt'un konuşmacı olarak katılacağı Konferansın birinci teması olan "Herkes için Spor: Daha Güçlü Toplumlar İçin Bizi Birleştiriyor" konusunun görüşüleceği oturumda, "Cinsiyet eşitliği: Kadınların eşit katılımının ve içerilmesinin temin edilmesi", "Bir içerme aracı olarak Spor: Dezavantajlı gruplar için sporun rolü", "Çocuklar için spor: Eğitim, önleme ve gelişim" konu başlıkları bulunuyor. 
Sergii Bubka, Mariya Gabriel, Spyros Capralos, MarcelienBos-De Koning'in konuşmacı olarak katılacağı Konferansın ikinci teması olan "Sporu Yeniden Düşünmek: Sağlıklı ve Sürdürülebilir Bir Gelecek için Öncü Olmak" konusunun görüşüleceği oturum ise "Spor politikaları karşısında ortaya çıkan sınamaları ele almak", "Spora erişimi kolaylaştırmak ve sağlıklı yaşam tarzının parçası olarak spor alışkanlığını teşvik etmek" ve "Spor faaliyetlerine ve etkinliklerine dönüşü pekiştirmek" konu başlıklarına sahip.
27 Ekim 2022 tarihinde "Göçmen ve Mültecilerin Spor yoluyla Entegrasyonu" temalı yan etkinlik, ülkemizin derin tecrübe sahibi olduğu bu alanda, Konferans'ın dikkat çekiciiçeriklerinden birini oluşturacak ve söz konusu etkinliktealanda uluslararası tecrübeyi ve uygulamaları aktarmak üzere davet edilen üst düzey konukların eşliğinde yuvarlak masa panelleri gerçekleştirilecek.
Bakanlar Konferansı kapsamında Türkiye'yi ziyaret edecek konuklar, 25 Ekim'de Aspendos Antik Tiyatro'da Anadolu Ateşi gösterisi ile 27 Ekim'de Perge Antik Kenti ve bir spor kompleksi ziyaretini içeren kültürel ve sosyal bir programa da katılacaklar.
KONFERANS ÖNCESİ BAKAN KASAPOĞLU'NDAN DEĞERLENDİRME
Avrupa Konseyi 17'nci Spordan Sorumlu Bakanlar Konferansı öncesinde bir değerlendirme yapan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa'nın önde gelen spor otoritelerini Türkiye'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 
Her alanda çok büyük hedefleri olan Türkiye'nin, genç nüfusu, eşsiz medeniyet birikimi ve milletin de güçlü desteğiyle spor alanında da dev hedefleri gerçekleştireceğine inandığını dile getirirken, inanç ve kararlılıkla atacakları adımlar sonucunda Türkiye'nin spor alanında uluslararası düzeyde hak ettiği seviyelere yakın gelecekte ulaşacağını vurguladı. 
Spor endüstrisinin küresel bir olgu olarak bütün dünyaya yayılmış, ekonomik hacmi, sosyolojik etkileri ve kültürel sonuçlarıyla önemini kanıtlamış bir endüstri olduğuna işaret eden Bakan Kasapoğlu, bu nedenledir ki doğrudan ve sürekliliği temel alan bir iletişim stratejisiyle Türkiye'nin dünyanın önde gelen spor ülkelerinden birisi olması konusunda çalışma yürüttüklerini söyledi. Bakan Kasapoğlu, Antalya'da üç gün sürecek konferansın, Türk sporunun uluslararası alandaki etkinliğini daha da pekiştireceğine dikkat çekti.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Gençlik merkezlerinden görüntüler
-Sporculardan görüntüler
-Bisiklet turundan görüntüler
-Genel detaylarDHA-Spor Türkiye-Antalya / Merkez DHA
2022-10-25 09:24:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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