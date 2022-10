Akdeniz Üniversitesi Teknokent'de üretilen uzaktan komutalı yol kapanı TSK envanterine girdi

ANTALYA, (DHA)AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Antalya Teknokent'te üretilen uzaktan komutalı otomatik yol kapanı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve NATO envanterine girdi. İhracat için 21 ülkeyle görüşmeler sürüyor.

AÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü Öğretim Görevlisi İbrahim Yıldırım ve ekibi tarafından tasarlanan, AÜ Antalya Teknokent'te proje süreçleri tamamlanan 'Uzaktan Komutalı Elektrik Motoru Tahrikli Otomatik Yol Kapanı', TSK ve NATO envanterine girdi. Hava basınçlı emsallerinden farklı olarak uzaktan komutalı elektrik motoru tahrikli olan otomatik yol kapanının dünyada benzerinin bulunmadığı kaydedildi.

'BU TEKNOLOJİSİYLE ŞU AN DÜNYADA TEK'

Geliştirdikleri elektrikli yol kapanı hakkında bilgi veren AÜ Antalya Teknokent şirketlerinden Savhatek Savunma A.Ş.'nin kurucu ortağı Öğretim Görevlisi İbrahim Yıldırım, "Antalya Teknokent'te yaptığımız ArGe çalışmaları sonucunda yaklaşık 1,5 saniyede açılan, 1 saniyede kapanan 4,5 metre makas uzunluğu olan bir elektrikli yol kapanı yaptık. Dünyada bu kapanı üreten Hollanda, Almanya gibi belli başlı ülkeler var. Onlarda sistem tamamen basınçlı havayla çalışıyor ve kapan bir kere açılıp kapanıyor. Onu yeniden doldurmanız gerekiyor. Biz bunu ulusal patentle elektrik tahrikli hale getirdik. Bir kere şarj ettiğimizde 25-30 defa sistemi açıp kapatabiliyoruz. Bu teknolojisiyle şu an dünyada tek."

ÜNİVERSİTESANAYİ İŞ BİRLİĞİ İLE ÜLKEYE KATKI

Antalya Teknokent bünyesinde akademiyi ve sanayiyi birleştirmek amacıyla Savhatek A.Ş.'yi kurduklarını kaydeden Yıldırım, "Üniversite sanayi iş birliği sayesinde üniversitemizdeki akademik bilgiyi katma değeri yüksek ürüne dönüştürmek için çalışıyoruz" dedi.

Bunun bir örneği olarak elektrikli yol kapanını ürettiklerini belirten Yıldırım, "Bu otomatik yol kapanı yol kontrol noktalarında ya da dur ihtarına uymayan araçların durdurulmasında kullanılan bir sistem. Bu sistemin yokluğundan dolayı her yıl çok sayıda personel yaralanıyor, bazen şehit verdiğimiz oluyor. Bunun yanından pek çok sivil yaralanıyor ve takiplerde kaza yapan hurdaya çıkan araçlardan dolayı çok yüklü maddi hasar ve maliyet ortaya çıkıyor. Bunun önüne geçmek için uzaktan komutalı yol kapanı yaptık. Numune makinelerimiz bir yıl boyunca Van'da, Ağrı'da, Diyarbakır'da yüksek sıcak ve soğukta görev yaptı. Bu geliştirmeler sonucunda yaklaşık yüzde 90 yerlilikle ürünümüzü ürettik. Patentini aldık. Ürünümüzü hem Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hem de NATO'nun envanterine kattık, mutluyuz" diye konuştu.

21 ÜLKEYLE İHRACAT İÇİN GÖRÜŞÜLÜYOR

Asıl hedeflerinin Türk ordusunun ihtiyaçlarını karşılamak olduğunu vurgulayan Yıldırım, yurt içindeki teminden sonra amaçlarının ihracat olduğunu ifade ederek, şu an 21 ülkeyle ürünün ihracatı ile ilgili görüşmelerin sürdüğünü söyledi. Yıldırım, dünyada emsalsiz bir ürün olarak Akdeniz Üniversitesi Antalya Teknokenti'nde geliştirilen bir ürünün dünyaya pazarlanmasının hem üniversiteye hem akademiye katkı sağlayacağını hem de akademisyenler ve öğrenciler için motivasyon olacağını söyledi.

'BİZİM SİSTEMİMİZ DAHA GÜÇLÜ HEM DAHA FAZLA KULLANILIYOR'

Elektrikli kapanın portatif ve mobil olarak bir personel tarafından kolayca taşınabilir olmasıyla avantajlı olduğundan bahseden Üretim Sorumlusu Ahmet Türkmen, kapanın araçtan indirilip kurulmasının 1 dakika sürdüğünü, birkaç saniyede açılabildiğini, böylece gelen araca acil müdahale sağlanabildiğini söyledi. Bu cihazların Avrupa'da, Amerika'da havalı sistemlerle yapıldığını anlatan Türkmen, "Oradaki sistemde cihazın açılabilmesi için 11 bar civarında hava gerekiyor. Bu havanın emniyet araçlarıyla çalışması oldukça zor. Sistemi açmak için yanlarında yeterli batarya gezdirilemiyor. Kullanım zorluklarından dolayı motorlu olanın daha verimli olduğunu hesapladık. Bizim sistemimiz hem daha güçlü hem daha fazla kullanılıyor. Motorlu mekanik sistem sadece Türkiye'de, Antalya'da var ve dünyada patentli olan ilk ve tek ürün" diye konuştu. (DHA)DHA-Bilim Teknoloji Türkiye-Antalya ANTALYA

