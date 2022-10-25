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2,5 aydır kayıp köpeği, mikroçip sayesinde bulundu

DHA

2,5 aydır kayıp köpeği, mikroçip sayesinde bulundu


Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Serik ilçesinde belediye ekiplerinin yetersiz beslenme nedeniyle zayıflamış halde bulduğu köpek, vücudundaki mikroçip sayesinde sahibi Nalan Akbaş'a teslim edildi. Akbaş, 2,5 ay önce kaybolan köpeğine kavuşmanın sevincini yaşadı.
Yukarıkocayatak Mahallesi'nde oturan Nalan Akbaş'ın mikroçip taktırarak kimliklendirdiği Oskar isimli Alman kurdu köpeği, 2,5 ay önce evinin önünden kayboldu. Akbaş, köpeğinin bulunması için Serik Belediyesi Veterinerlik Hizmetleri yetkilileri ile ilçedeki veterinerlere haber verdi. Mahallede yetersiz beslenmeden zayıflayan köpek bulan belediye ekipleri, tedavisi için kliniğe getirdiğinde vücudundaki mikroçip fark edildi. Mikroçipten Akbaş'a ulaşan yetkililer, köpeğinin bulunduğu haberini verdi. Tedavisi tamamlanan köpek, sonrasında sahibine teslim edildi.
Köpeğine kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Nalan Akbaş, "2,5 ay önce evimin önünden çalındı ya da kayboldu. İlk günlerde bulunamadı. Belediye ekipleri tarafından bulundu, çip sayesinde bana ulaştılar. Çok teşekkür ediyorum" dedi.
Veterinerlik hizmetleri çalışanı Ali Deveci, ihbar üzerine gittikleri bölgede bakımsız haldeki başıboş köpeği alıp, kliniğe getirdiklerini anlattı. Deveci, köpekteki mikroçip sayesinde sahibine kolaylıkla ulaştıklarını anlattı.
Veteriner Rıfat Çelik ise "Köpek görevlilerce kliniğimize getirildi. Çip olunca işimiz kolay oldu. Çipini okutup sistemden sahibine ulaştık. Köpeğimizin sağlık durumu iyi. Düzenli beslenememesinden kaynaklı parazitlerden çok zayıflamış. Güzel bir bakımla kendini toparlayacak" diye konuştu. 
Çelik, evcil hayvanların 31 Aralık 2022 tarihine kadar çip takılıp sisteme kayıt ettirilmesi gerektiğini hatırlattı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ
2022-10-25 12:04:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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