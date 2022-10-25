Almanya'dan geldi, özel yapım bisikletiyle Türkiye turunda



Ahmet ACAR/ DEMRE(Antalya),(DHA)ALMANYA'da bir firmada istatistikçi olan Frank Tontaine (47), Türkiye turunda özel yapım bisikletiyle ilgi odağı oldu. Tontaine, "Türkiye'ye ilk kez gelmeme rağmen kendimi hiç yabancı hissetmedim" dedi.

Almanya'da bir firmada istatistikçi olarak çalışan evli ve 2 çocuk babası Frank Tontaine, özel yaptırdığı bisikletle tura çıktı. 19 Ekim'de hava yoluyla Antalya'ya gelen Tontaine, bisikletiyle çıktığı Türkiye turunda ilk geceyi Kemer'de geçirdi. Tontaine, sonrasında Phaselis, Çıralı, Olimpos, Kumluca ve Finike'yi gezip, Demre'ye geldi. İlçede Myra Antik Kenti, Aziz Nikolaos Anıt Müzesi'ni ve Likya Uygarlıkları Müzesi'ni ziyaret eden Tontaine, Kaş'ın ardından Muğla'ya gideceğini anlattı. Tontaine, şu ifadeleri kullandı:

"Bisikletimle İzmir'e sonrasında da Balıkesir, Bursa ve Yalova'yı gezerek, İstanbul'a gideceğim. Bir hafta İstanbul'da gezdikten sonra yeni rota oluşturacağım. Belki Kapodokya'ya gidip Antalya'ya döneceğim. Günde 70-100 kilometre arası yol yapıyorum. Türkiye'de 2 bin 500 kilometre yol yapmayı planlıyorum. Çok Türk arkadaşım oldu. Türkiye'ye ilk kez gelmeme rağmen kendimi hiç yabancı hissetmedim. Güven içinde hissettim. Karşılaştığım birçok insanın Almanya'da yakını, arkadaşı var. Gecelerimi çadırda geçiriyorum. Daha önce Tunus'u ve Fas'ı bisikletle gezmiştim. Türkiye'den sonra Almanya'ya gidip 3 hafta eşimle ve çocuklarımla vakit geçireceğim. Ardından uçakla Tayland'a gideceğim. Bisiklet turuma devam edeceğim." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya / Demre Ahmet ACAR

2022-10-25 12:21:44



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