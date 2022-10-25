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Bakan Kasapoğlu: Dünyanın en modern tesis alt yapısına sahibiz

DHA

Bakan Kasapoğlu: Dünyanın en modern tesis alt yapısına sahibiz


"Devasa bir altyapıya sahibiz"
"Spor diplomasi alanında yeni pencereler açmak için 40'ın üzerinde uluslararası spor anlaşmasını gerçekleştirdik"
"Dış dünyada insan odaklı anlayışla, spor diplomasisi ile farklı noktalara taşıma gayretimiz var"
Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya),(DHA) Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Türkiye spor alt yapısıyla öne çıkıyor. Her ilde dünyanın en modern tesis alt yapısına sahibiz. Salonlardan semt sahalarına, cimnastikten atletizme, yüzmeye kadar devasa bir altyapıya sahibiz" dedi.
Avrupa Konseyi 17'nci Spordan Sorumlu Bakanlar Konferansı, Antalya'da başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun ev sahipliğinde, "Herkes için sporu yeniden düşünmek: bireyin sağlığı, yaşamı ve hayalleri için emsalsiz bir destek" ana temasıyla Cornelia Diamond Golf Resort & Spa'da düzenlenen konferansa; Avrupa Konseyi Genel Sekreteri/Genel Sekreter Yardımcısı, Avrupa Kültürel Varlıkların Korunması Sözleşmesi ve Genişletilmiş Kısmi Spor Anlaşmasına (EPAS) üye ve gözlemci olan 54 ülkenin spordan sorumlu Bakanları, EPAS Danışma Komitesi üyesi UEFA ve FIBA gibi 29 uluslararası spor kuruluşunun ve diğer uluslararası spor kuruluşlarının (IOC, IPC, FIFA, WADA vb.) Başkanları ile üst düzey heyetleri, uluslararası kamuoyunda görünürlüğü olan sporcular ve yöneticiler ile sporda şiddet, doping ve yolsuzluk ile ilgili anlaşmaların uygulamalarını takip ve koordine eden yetkililer ve ulusal ve uluslararası basın mensupları katıldı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ikili görüşmeler ve bazı  toplantıların yapıldığı konferansın ilk gününde açıklamalarda bulundu. Sporun iyileştiren, rehabilite eden bir güç olduğu gibi diplomasi aracı da olduğunu dile getiren Bakan Kasapoğlu, "Kamu diplomasisi dış politikanın önemli alanlarından biri. Gelinen süreç ve çalışmalar itibarıyla biz spor diplomasisini de bu anlamda çok ama çok kritik, önemli bir enstrüman olarak görüyoruz. Bu çerçevede de bakanlık olarak pek çok çalışmamız var. 2018 Cumhurbaşkanlığı hükümet süreci itibarıyla bakanlığın yeniden yapılanması süreciyle özellikle dış ilişkiler ve uluslararası organizasyonlar birimimizi kurduk ve bu çerçevede de hem uluslararası alandaki çalışmaları güçlendirmek hem bakanlığımızın yurt dışı teşkilatını kurma noktasında adımlar attık. Türkiye'nin dış politikada özellikle üstlendiği misyon, tarih boyunca milletimizin bu anlamdaki öncü misyonu her açıdan bir liderliği, güçlü bir diplomasinin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Canlı şahidi olduğumuz son süreçler tüm dünyanın kitlendiği, umutsuzluğa sevk edildiği bir anda sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde ortaya konan bir vizyon ve somut bir çabayla açılan tahıl koridoru bunun en yakın ve açık örneklerinden biridir" diye konuştu.
"DEVASA BİR ALTYAPIYA SAHİBİZ"
Bakan Kasapoğlu, Türkiye'nin spor alt yapısıyla öne çıktığını ve her ilde dünyanın en modern tesis alt yapısına sahip olunduğunu belirterek, "Salonlardan semt sahalarına, cimnastikten atletizme, yüzmeye kadar devasa bir altyapıya sahibiz. Bu çerçevede özellikle spor alanındaki organizasyonlara ev sahipliği yapmak zaten artık bizim bu anlamdaki markamızı pekiştiren unsurlar. Gelinen noktada spor diplomasisi Türkiye'nin öncülüğünde, Türkiye'nin ciddi şekilde değerlendirdiği enstrüman olarak hepimizi heyecanlandırıyor. Bu buluşmada önemli bir aşama. Ülkemizde ilk defa Avrupa Konseyi Spor Bakanları bir araya geliyor" şeklinde konuştu.
"SPOR DİPLOMASİ ALANINDA YENİ PENCERELER AÇMAK İÇİN 40'IN ÜZERİNDE ULUSLARARASI SPOR ANLAŞMASINI GERÇEKLEŞTİRDİK"
Konferansta 2 ana temayı konuşacaklarını ifade eden Kasapoğlu, "İlk temamızda pandemi sonrası sporu, spor gündemini konuşacağız. Bu süreçte nasıl sporu bir unsur bir güç olarak değerlendireceğiz? Bunları masaya yatıracağız. Diğer temamız özellikle sporun erişilebilirliğini arttırmak. Dezavantajlı gruplar başta olmak üzere çocuklar, gençler, kadınlar, engelliler açısından sporu nasıl daha erişebilir kılarız? Bununla ilgili yeni pencereler açacağız. Türkiye'nin her zamanki gibi birleştirici misyonuyla, her zaman güzelliklere, iyiliklere ev sahipliği yapmış bunu tüm dünyaya mesaj olarak taşımış milletin evlatları olarak sporun birleştirici gücü, iyileştiren yönüyle güzel mesajı spor diplomasi yoluyla aktarmış olacağız. Geçtiğimiz yıl sadece 164 uluslararası spor organizasyona ev sahipliği yaptık. Bu yıl da tüm hızıyla devam ediyor. Spor diplomasi alanında yeni pencereler açmak için de 40'ın üzerinde uluslararası spor anlaşmasını bu süreçte gerçekleştirdik. Gençlik değişim programlarından, spor işbirliklerine, sporcuların eğitilmesine kadar pek çok unsur içeren spor anlaşmasını gerçekleştirdik. Bu bir iletişimin, uluslararası anlamda global manada bir rekabet gücünün sonucudur. Türkiye olarak bu doğrultuda yürümeye devam edeceğiz" dedi.
"DIŞ DÜNYADA İNSAN ODAKLI ANLAYIŞLA, SPOR DİPLOMASİSİ İLE FARKLI NOKTALARA TAŞIMA GAYRETİMİZ VAR"
Bakan Kasapoğlu, sporda başarının arttığını ve madalya sayısına yetişemediklerini belirterek, "Bunu göğsümü gere gere ifade ediyorum. Sadece bir branşta değil her branşta iddiası, gücü, en tepede rolü olan bir Türkiye var. Bir yandan uluslararası müsakabakalarda güçlenirken diğer yandan da yetenekleri keşfetme, yeteneklerin hep tesadüfe bırakıldığı günleri geride bıraktık. İşbirlikleri ile birebir takip, teşvikle destek olarak, ön açarak sporucuyu destekleyen hükümet politikamız var. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 21 yıllık süreçte spor, sporcu ve genç odaklı bir siyaset anlayışı var. Dış dünyada insan odaklı anlayışla, spor diplomasisi ile farklı noktalara taşıma gayretimiz var. Bu konferansta bu yönde atılmış önemli bir adım. Bu konferansta spor müsabakalarında manipülasyonun önlenmesine yönelik uluslararası işbirliği anlaşmasını da ülkeler olarak imzalayacağız" ifadelerini kullandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Bakan Kasapoğlu'nun açıklamaları
-Detaylar
DHA-Spor Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ
2022-10-25 15:11:56

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