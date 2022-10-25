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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Parçalı güneş tutulması, Antalya'da teleskop ile gözlendi

DHA

Parçalı güneş tutulması, Antalya'da teleskop ile gözlendi


Semih ERSÖZLER-İbrahim LALELİ/ ANTALYA,(DHA)TÜRKİYE'den gözlenebilen parçalı güneş tutulması, Antalya'da saat 12.40'ta başladı. Tutulmayı öğrenciler, TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi bahçesine kurulan teleskoplar ile izledi.
Türkiye'nin pek çok yerinden de gözlenebilen 2022 yılının en önemli gök olaylarından biri parçalı güneş tutulması, Antalya'da saat 12.40'ta başladı. Tutulmanın başlamasıyla, evrelerinin izlendiği TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nden yapılan canlı yayını binlerce kişi izledi. Yayında zaman zaman tutulmanın çıplak gözle izlenmemesi yönünde uyarılar yapıldı. TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nin Akdeniz Üniversitesi Yerleşkesi içindeki Bilim Toplum Merkezi'nde de tutulmayı gözlemek için bir etkinlik düzenlendi. Merkezin bahçesine kurulan özel filtrelere sahip teleskoplarla Antalya'nın ilçeleri ve Muğla'dan gelen öğrenciler ve üniversite öğrencileri tutulmayı gözledi. Merkeze gelen öğrencilere tutulmanın nasıl gerçekleştiğiyle ilgili bilgiler de verildi.
Maksimum evreye saat 13.56'da yüzde 35 ile ulaşan tutulmayı izlemek isteyen bazı öğrenciler özel üretilmiş filtreler kullandı. Bu sırada yaprakların arasından yansıyan gölgeler ise tutulma evresinin görüntüsünü aldı. Diğer yandan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan da alandaki teleskoplardan tutulmayı gözledi.
TUTULMAYI SAHİLDEN İZLEDİLER
Hava sıcaklığının 27 derece ölçüldüğü kentte güneşli havayı fırsat bilen yabancı turistler ile kent sakinleri, güneş tutulmasını Konyaaltı Sahili'nden izledi. Bazı yabancı turistlerin ellerinde telefondaki uygulamayla güneşi seyrettiği gözlenirken, kimisi güneş gözlükleriyle güneş tutulmasını izlemeye çalıştı.
'BEKLEDİĞİMİZ KADAR NET OLMADI'
Sahile güneş tutulmasını izlemek için gelen Seher Polat (40), "Beklentimiz daha net bir güneş tutulmasıydı ama sanırım yüzde 40'lık gibi bir tutulma oldu. Tutulmayı bekledik. Sahil zaten çok güzel. Umarım bu tutulma bize mucizelerle gelir. Herkes evinde iyi dileklerde bulunsun" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLERİbrahim LALELİ
2022-10-25 15:35:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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