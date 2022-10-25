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Antalya´da yöneticilerden skuter kullanımında yasal mevzuata güncelleme isteği

DHA

Antalya´da yöneticilerden skuter kullanımında yasal mevzuata güncelleme isteği


Semih ERSÖZLERAdem AKALANAslı DURAN/ANTALYA, (DHA)SKUTER kazasıyla gündeme gelen Antalya'da yerel yöneticiler, 14 Nisan 2021'de Resmi Gazete'de yayımlanan elektrikli skuter kullanımına ilişkin yasal düzenlemenin güncellenmesi gerektiğini savundu. Antalya Valisi Ersin Yazıcı, "Skuter mevzuatında, bu araç kendi yolunda ve bisiklet yolunda kullanılır, özel yol yok ise her yerde kullanılır diyor. En büyük sorunumuz bu" dedi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise konuyu belediye meclisine getireceğini söyledi.
Resmi Gazete'de 14 Nisan 2021'de Ulaştırma ve Altyapı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile İçişleri bakanlıkları tarafından hazırlanan elektrikli skuter kullanımına ilişkin ilk yasal düzenleme yapıldı. Ancak zamanla elektrikli skuterler diğer araç sürücüleri ve yayalar için tehlikeli hal almaya başladı.
Turizm kenti Antalya'da elektrikli skuter kullanan 2 liselinin otomobil çarpması sonucu hayatlarını kaybetmesi, kentte bu araçları tekrar gündeme getirdi. Özellikle gençler tarafından sıklıkla kullanılan skuterlerin trafikte tehlikeli yolculukları kameralara yansıdı. Yaşanan kazalara rağmen sürücülerin kask takmadığı ve kırmızı ışık kurallarını da dinlemediği görüldü. Bazı kullanıcılar ise yasak olmasına rağmen iki kişi binerek araçların arasında yoluna devam etti. Antalya'da bu yılki kazalarda 2'si lise öğrencisi biri turist 3 kişi yaşamını yitirdi.
VALİ YAZICI: AĞIR SONUÇLARI OLUYOR
Antalya Valisi Ersin Yazıcı, kentte hızla sayıları artan skuterlerle ilgili şunları söyledi:
"Skuter mevzuatında, bu araç kendi yolunda ve bisiklet yolunda kullanılır, özel yol yok ise her yerde kullanılır diyor. En büyük sorunumuz bu. Belediyeler alan kiralıyorlar. Yol da belediyenin işi. Büyükşehir Belediye Başkanı ile konuştuk, en azından mevcutta durmamız gerekiyor. Özel yol yok ise normal yolu kullanıyor, en büyük problem bu. Ağır, kötü sonuçları oluyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ile görüştüm, İçişleri Bakanı'na konuyu ilettim. Skuterle ilgili mevzuat değişikliği düşünülüyor. Yaygınlaşan bir vasıta, yol yokken bunun verilmemesi gerekiyor. Nerede sürülecek? Büyükşehir'den yeni yerler verilmesini istiyoruz. Ölümlü trafik kazasında Antalya iyi değil. Yüzde 40'ta motosikletliler."
'KONUYU MECLİSE SUNACAĞIZ'
Kazada iki gencin hayatını kaybettiğini belirten Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise "Bu konu çok hassas, bir tek gencimizi kaybetmeye dayanamayız. Böyle bir acıyı Allah kimseye göstermesin. O yüzden bu skuterlerle ilgili durumu meclise sunacağız. İnşallah bu konuda kısa zamanda yeniden bir düzenleme yapılır. Önlemler, yasa ve mevzuatlara tabi. Türkiye'de çok karışık bir mevzuat var. Çocuklar bizim geleceğimizdi. Allah rahmet eylesin ve ailelerine de sabırlar diliyorum" dedi.
'YOL YAPIMIZA UYGUN DEĞİL'
Skuter ile ilgili mevzuatın gözden geçirilmesi gerektiğini söyleyen Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, "Gün geçmiyor ki skuter ve motorlu araçların bir arada çalışmasından kaynaklı sıkıntı yaşamayalım. Skuter kullanımı Türkiye genelinde bizim trafik ve yol yapımıza çok uygun değil. Kurallara uyup, amacına uygun kullanan insanlar da var belki ama skuter kullanan kurala uysa trafikte araç uymuyor. Araç uysa skuter kullanan uymuyor. Dar alanda çözüm olmadı ve çok sayıda insanımızın yaşamına mal oldu. Türkiye genelinde ilgili mevzuatın gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Skuter kullanımı yol kriterlerine bağlanmalı. Bunları yapamıyorsak ya da yollarımız buna uygun değil diye görüyorsak tamamen kaldırabiliriz. Bizim bir yetkimiz yok maalesef" diye konuştu.
'ZABITAYA YETKİ VERİLMELİ'
Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen ise skuterlerin insan hayatına çok hızlı bir şekilde girdiğini belirterek, şöyle konuştu:
"Sokaklara çıkmaya başladığında henüz bir yasal düzenleme, hukuki bir metin de yoktu. Skuterlerin sahada hızla kullanılmasından çok sonra bir hukuki düzenleme yapıldı ama o da ihtiyaçların gerisinde kaldı. Ehliyet sorulmadan, yaş sınırı koyulmadan, kask mecburiyeti getirilmeden, cihazlara hız sınırı konulmadan uygulamaya devam etti. Bunun sonucunda da kaçınılmaz olarak çok sayıda kaza duymaya başladık. Ölümlü kazalar gittikçe sıklaştı. Bununla ilgili mutlaka yeni düzenleme yapılması lazım. Sürücülere yaş sınırı, cihazlara elektronik hız sınırı getirilmesi gerekiyor. İlçe belediyelerinin bu konuda yetkisi yok. Zabıtamıza yasal düzenlemeyle yetki verilmesi kontrol anlamında daha etkili bir yol olacaktır."
'KAZAYA SEBEBİYET VERİYORLAR'
Skuterlerin sadece Antalya'nın değil, Türkiye'nin sorunu haline geldiğini belirten Antalya Otobüsçüler Odası Başkanı Yasin Arslan, "Son zamanlarda otobüslerimiz durağa gireceği zaman sağ ve orta kapılarda vatandaşların ineceği esnada sağından geçtikleri zaman kazaya sebebiyet veriyorlar. Şehrin birçok noktasında kaldırımları işgal ediyorlar" dedi.
Bu araçların bir yönetmeliği olduğuna dikkati çeken Arslan, "50 kilometreyi geçen caddelerde bunların kullanımı normal şartlarda yasak. Bununla ilgili polisin uygulama yapması gerekiyor. İlçe bazında da nüfusa göre bir adedinin olması gerekiyor. Şu an geldiğimiz noktada çığ gibi büyüyen skuter kullanımı var. Bazı skuter kullanıcıları ters yönden gidiyor. Bazılarına birden fazla kişi biniyor. Sürekli uygulama yapılırsa caydırıcı olur. 15 yaş üzerinde vatandaşlarımızın kullanması gerekiyor" diye konuştu. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLERAdem AKALANAslı DURAN
2022-10-25 16:03:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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