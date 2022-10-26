Kruvaziyerin 10'uncu katından düşerek ölen Alman turistin cenazesi ülkesine gönderildi

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'ya gelen 'Mein Schiff 6' adlı kruvaziyerin 10'uncu katından 6'ncı kata düşerek yaşamını yitiren Almanya vatandaşı Brigitte Monka'nın cenazesi, ülkesine gönderilmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan alındı.
Lüks yolcu gemisi 'Mein Schiff 6, 14 Ekim günü 2 bin 301 yolcusu ve 918 kişilik mürettebatıyla Antalya Limanı'na geldi. Yolculardan Alman Brigitte Monka, akşam saatlerinde geminin 10'uncu katındaki balkon kısmından 6'ncı kata düştü. Monka'ya ilk müdahaleyi gemideki sağlık görevlileri yaptı, ancak kurtarılamadı. Brigitte Monka'nın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.
Otopsisi tamamlanan Monka'nın cenazesi, özel bir cenaze firması tarafından alınarak, ülkesine gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI
2022-10-26 11:39:13
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