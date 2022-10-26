Antalya merkezli tefecilik operasyonu; oyulan ajandadan tabanca çıktı



Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) ANTALYA'nın Manavgat ilçesi ile İzmir ve Konya'da jandarma tarafından düzenlenen tefecilik operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin iş yerindeki aramada çok sayıda çek ve senet ile ajandanın sayfaları kesilerek içine konulan tabanca ele geçirildi.

Manavgat'ta bazı kişilerin tefecilik yaptığına dair şikayet üzerine cumhuriyet başsavcılığı talimatıyla Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri araştırma başlattı. Teknik ve fiziki takip sonrası şüpheliler tespit edildi. İl Jandarma Komutanlığı ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Manavgat, Konya ve İzmir'de çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 'Tefecilik', 'Silahla Tehdit', 'Yağma' ve 'Kasten Yaralama' suçlarını işledikleri belirlenen 12 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ev ve işyerlerindeki aramalarda, çok sayıda çek, senet, tapu, mali evrakla 4 ruhsatsız tabanca, av tüfeği ele geçirildi. Ekipler tabancalardan birini, sayfaları kesilerek oyulan ajandanın içinde buldu. Şüpheliler, gözaltına alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN

2022-10-26 12:41:25



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