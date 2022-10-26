Kazada kamyonette sıkışan 2 kişiyi itfaiye ekibi kurtardı

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Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)-ANTALYA'nın Kepez ilçesinde otomobil ile çarpışan kamyonette sıkışan sürücü Veysi Işık (32) ile Turan Arslan (31), itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Gündoğdu Mahallesi Seyhan Caddesi'nde meydana geldi. Veysi Işık'ın kullandığı 07 AVH 879 plakalı kamyonet, kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen 34 RK 1948 plakalı otomobile yandan çarptı. Kazada Işık ile yanındaki Turan Arslan araçta sıkıştı, otomobil sürücüsü ise aracını bırakıp kaçtı. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, Işık ile Arslan'ı bulunduğu yerden güçlükle çıkarttı. Sağlık ekiplerince Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2022-10-26 15:25:36



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