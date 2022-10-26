Antalya'da PKK operasyonu: 2 gözaltı

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Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, PKK/KCK-YPG/PYD silahlı terör örgütüne yönelik operasyonda, örgüt içerisinde silahlı faaliyet gösterdiği belirtilen Suriye uyruklu M.N. ve A.Ş. yakalanarak gözaltına alındı.

Antalya'da PKK/KCK-YPG/PYD terör örgütüne üye olmak suçundan gözaltına alınan şüpheli M.H., İl Jandarma Komutanlığı'ndaki ifadesinde, Suriye uyruklu M.N. ve A.Ş.'nin terör örgütü içerisinde silahlı faaliyet gösterdiğini belirtti. Şüphelinin ifadesi sonrası il merkezinde düzenlenen operasyonda, M.N. ve A.Ş. yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere el konuldu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Aslı DURAN

2022-10-26 16:20:59



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