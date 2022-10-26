Kazada uzman çavuş ve 8 aylık oğlu hayatını kaybetti, eşi yaralandı



Veli KÖKEN/DÖŞEMEALTI (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü Uzman Çavuş Muhammed Mustafa Özdemir (28) ve 8 aylık oğlu İbrahim Meriç Özdemir hayatını kaybetti, eşi Zeliha Özdemir (28) ise ağır yaralandı.hastanede tedavisi sürüyor.

Kaza saat 08.10 sıralarında Döşemealtı´na bağlı Dağbeli Mahallesi'nde meydana geldi. Antalya istikametine seyir halinde olan Uzman Çavuş Muhammed Mustafa Özdemir yönetimindeki 03 ACY 988 plakalı otomobil, Dağbeli Mahallesi sınırlarında kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Taklalar atan otomobil demir yığını haline dönüşürken kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, sürücü Muhammed Mustafa Özdemir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada ağır yaralanan eşi Zeliha ile 8 aylık bebekleri İbrahim Meriç, ambulansla hastaneye kaldırıldı. İbrahim Meriç bebek, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Zeliha Özdemir'in hayati tehlikesinin sürdüğü, yoğun bakım ünitesinde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Uzman Çavuş Muhammed Mustafa Özdemir'in, ailesiyle birlikte çocuklarının tedavisi için Antalya'da bir hastaneye gittiği öğrenildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Döşemealtı Veli KÖKEN

2022-10-26 18:56:50



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.