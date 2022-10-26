Alanya'da lisenin çatı katında yangın

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Engin ANAK/ ALANYA (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Alanya ilçesinde bir meslek lisesinin çatı katında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, yangının söndürülmesi için çalışma başlattı.

Alanya´ya bağlı Fığla Mahallesi´nde bulunan Alanya Nezihe Soydan Ticaret Meslek Lisesi´nin çatı katında, saat 19.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Lisenin kullanılmayan atıl durumdaki binasının çatı kısmında çıkan yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye Müdürlüğü´ne bağlı ekipler yangına müdahale ederken, polis bölgede önlem aldı. Ekiplerin alevlere müdahalesi devam ediyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Alanya Engin ANAK

2022-10-26 20:48:31



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