Alanya'da lisenin çatı katında yangın (2)

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2 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir meslek lisesinin çatı katında çıkan yangın, 2 saatte kontrol altına alındı. 6 itfaiye aracı ve 24 personelin müdahale ettiği yangında soğutma çalışmaları devam ediyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Alanya Engin ANAK

2022-10-26 20:57:24



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