152 otel Avrupalı emeklileri bekliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

152 otel Avrupalı emeklileri bekliyor

DHA

152 otel Avrupalı emeklileri bekliyor


Ahmet İSTEK/ANTALYA, (DHA)RUSYA-Ukrayna savaşı sonrası Rus lider Vladimir Putin'in AB üyesi ülkelerin gazını keseceğini açıklaması ve soğuk kış tahminleri, 3'üncü yaş grubu olarak adlandırılan emekli Avrupalıları tedirgin ediyor. Turizmciler, AB'de 150 milyon emeklinin sıcak tatil bölgelerinde kışı geçirmesiyle ilgili uzun süreli tatil paketleri hazırlıyor. Antalya'da otelciler tatil paketlerine olumlu bakarken, bölgede tatil yapan yaşlı Avrupalı turistler Antalya'nın en uygun destinasyon olduğunu söylüyor.
Sekizinci ayı geride bırakan UkraynaRusya savaşı, tüm dünyada yaşamı olumsuz etkiledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in anlaşmalar olmasına rağmen Avrupa'ya verdikleri doğal gazı keseceğini açıklaması, artan enerji maliyetleri bu kıtada yaşayanları düşündürürken, özellikle 3'üncü yaş grubu sayılan emeklilerin kış sezonunu sıcak ülkelerde uzun tatiller yaparak geçirmesi planlanıyor. Almanya'daki Türk turizm temsilcilerince hazırlanan tatil paketlerinde, kış dönemine ilişkin birçok destinasyon için 56 günlük hazırlanan tatil turları satışı başladı. Türkiye'deki en popüler destinasyon Antalya'dan 152 otel kampanyada yer alıyor. Antalya'nın yanı sıra Kuşadası, İzmir, Bodrum, Marmaris gibi Ege kıyıları ile KKTC de kampanya kapsamında bulunuyor. Kampanyada 56 günlük rezervasyon için 4-5 yıldızlı her şey dahil sistem otellerde fiyatlar 10519 bin 892 euro arasında değişirken, 2-3 yıldızlı otellerde 511 eurodan başlıyor. Bu kış enerji fiyatlarına gelen zamlarla zor durumda kalan Avrupa'daki emekliler, kışı evde geçirmek yerine Antalya veya diğer destinasyonlarda 2 ayı bulan tatili yapıp daha kazançlı çıkabilecek.
AVRUPA'DA 150 MİLYON EMEKLİ
Antalya Belek Turizm Merkezi'ndeki 5 yıldızlı otelin genel müdürü Ali Kızıldağ, özellikle kış turizminde Türkiye ve Antalya'nın 'Turkish Riviera' adıyla anılan destinasyonda 3'üncü yaş grubu turistleri her zaman ağırladığına dikkati çekerek, "3'üncü yaş grubu turistleri özellikle kış aylarında Türkiye'de misafir etmek istiyoruz. Kış aylarında 3'üncü yaş grubu tatilci grubunun hareket kabiliyeti, ekonomik kabiliyeti çok daha üst düzeyde olduğu için, kış aylarında tatil yapabildikleri için bu grubun kış aylarında misafir edilmesi çok doğal bir şey. 150 milyon 3'üncü yaş grubu tatilcinin, emeklinin olduğu Avrupa'daki bu gruba yönelik kampanya yapılması gerekliliği çok doğru" dedi.
Türkiye'nin yanı sıra İspanya, İtalya ve Portekiz gibi ülkelerin de kampanya yaptığını hatırlatan Kızıldağ, "Avrupa ülkelerinin de bize rakip olan destinasyonlarında çok ciddi çalışmaları var. Biz de bu alanda platformda yarışıyoruz, yarışacağız" derken, etkin politikalarla bu pastadan pay almak gerektiğine vurgu yaptı. Kızıldağ, kış dönemi turizminde geçen yıla oranla artış olduğunu da belirtti.
KRİZİ İYİ YÖNETİLDİ
Kızıldağ, özellikle pandemi sürecinde ve sonrasında Türkiye turizmini, hem kamu, hem özel sektörün iyi yönettiğine vurgu yaparak, şunları söyledi:
"Bugün global turizmde 2019 rakamlarının 2023 yılında ancak yakalanabileceği varsayımı varken ve halen bu varsayım sürerken Türkiye pozitif ayrılarak, turizmde 2019 rakamlarını 2022'de geçiyor. Bu çok büyük bir başarıdır. Bu başarıda emeği geçen başta Turizm Bakanı olmak üzere bütün turizm bileşenlerine minnet borçluyuz. Beklentimiz kış sezonunun da çok iyi geçeceği yönünde. Burada sadece Avrupa'nın gaz krizi nedeniyle Avrupalıların üşüyeceği, donacağı varsayımından hareket etmek yanlış bir düşünce ve davranış olur."
Turizmci Kızıldağ, Türkiye'nin gelinen noktada dünya turizm hareketinde öncü ve örnek projelere imza attığını, bir sonraki boyutta '70 milyon turist 70 milyar dolar', daha ileriki boyutta da '100 milyon turist 100 milyar dolar' turizm gelirine doğru koşmak gerektiğini söyledi.
'TÜRK MİSAFİRPERVERLİĞİ MÜKEMMEL'
Antalya'da kış aylarını geçirecek olan Avusturyalı Walter Wiesingen, Ukrayna krizinin Avrupa'yı her anlamda etkilediğini belirterek, "Avrupa'da zor zamanlar bizi bekliyor, özellikle ısınma konusunda" dedi.
Enflasyonun da yaşamı etkilediğini belirten Wiesingen, "Bu yüzden ben de buradayım. Türkiye'de misafirperverlik fevkalade mükemmel. Burada kendimi iyi ve rahat hissediyorum. Herkese tavsiye ederim, Türkiye'ye gelsinler ve görsünler. Burada aylarca vakit geçirebilirler" ifadelerini kullandı.
Eşiyle Antalya'da kış tatilini geçiren Kurt Ender ise "Bölgenin havası iyi. Kış ve yaz sporları yapabiliyorum. Benim için mükemmel hava ve elverişli. Güzel bir oteldeyim. Hoş vakit geçirip tadını çıkarıyoruz. Kışın Türkiye fiyatlar açısından ekonomik ve makul. Bu durum bizim için olumlu. İspanya'ya gitmektense Türkiye'yi tercih ediyorum. Parasal olarak burada daha çok seçenek var" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Ahmet İSTEK
2022-10-27 10:21:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Antalyaspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Antalyaspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
(Görüntülü) ANTALYA - ALANYA&#039;DA LİSENİN ÇATI KATINDA YANGIN
YEREL HABERLER (Görüntülü) ANTALYA - ALANYA'DA LİSENİN ÇATI ...
Alanya'da lisenin çatı katında yangın (2)
YEREL HABERLER Alanya'da lisenin çatı katında yangın (2)
Alanya'da lisenin çatı katında yangın
YEREL HABERLER Alanya'da lisenin çatı katında yangın
Antalya'da okulun çatı katında çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Antalya'da okulun çatı katında çıkan yangın ...
Antalya'da meme kanseri farkındalığı için yürüyüş düzenlendi
YEREL HABERLER Antalya'da meme kanseri farkındalığı için yürüyüş ...
19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Endonezya'yı 2-1 yendi
YEREL HABERLER 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Endonezya'yı 2-1 ...
Evinin önünde vurularak öldürüldü
YEREL HABERLER Evinin önünde vurularak öldürüldü
Kazada uzman çavuş ve 8 aylık oğlu hayatını kaybetti, eşi yaralandı
YEREL HABERLER Kazada uzman çavuş ve 8 aylık oğlu hayatını kaybetti, ...
Avrupa Konseyi 17. Spordan Sorumlu Bakanlar Konferansı, Antalya'da sürüyor
YEREL HABERLER Avrupa Konseyi 17. Spordan Sorumlu Bakanlar ...
Bakan Kasapoğlu, Hollandalı eski futbolcu Seedorf ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu, Hollandalı eski futbolcu Seedorf ile ...
Avrupa Konseyi 17. Spordan Sorumlu Bakanlar Konferansı Antalya'da sürüyor
YEREL HABERLER Avrupa Konseyi 17. Spordan Sorumlu Bakanlar ...
Antalya'da terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Antalya'da terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik ...
(Görüntülü) KAYONETTE SIKIŞAN SÜRÜCÜYLE YOLCUYU İTFAİYE KURTARDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) KAYONETTE SIKIŞAN SÜRÜCÜYLE YOLCUYU ...
Antalya'da tatilciler güneşli havanın keyfini denize girerek çıkardı
YEREL HABERLER Antalya'da tatilciler güneşli havanın keyfini denize ...
Alanya'da evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
YEREL HABERLER Alanya'da evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan ...
GÜNCELLEME - Antalya'da otomobilin devrilmesi sonucu uzman çavuş baba ile bebeği öldü, anne yaralandı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Antalya'da otomobilin devrilmesi sonucu ...
Antalya'da PKK operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Antalya'da PKK operasyonu: 2 gözaltı
Melek yatırımcılar, WBAF Akdeniz Kongresi'nde buluştu
YEREL HABERLER Melek yatırımcılar, WBAF Akdeniz Kongresi'nde buluştu
Alanya'da inşaatın 4. katından düşen işçi öldü
YEREL HABERLER Alanya'da inşaatın 4. katından düşen işçi öldü
Kazada kamyonette sıkışan 2 kişiyi itfaiye ekibi kurtardı
YEREL HABERLER Kazada kamyonette sıkışan 2 kişiyi itfaiye ekibi ...
Skuterdeki liseli 2 arkadaşın öldüğü kazada 53 metre fren izi
YEREL HABERLER Skuterdeki liseli 2 arkadaşın öldüğü kazada 53 metre ...
Kaş'ta jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi
YEREL HABERLER Kaş'ta jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi
Yolcu gemisi "Marina" Alanya'ya geldi
YEREL HABERLER Yolcu gemisi "Marina" Alanya'ya geldi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.