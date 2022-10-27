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Okey oynadığı arkadaşını öldürmekten yargılanan sanık: Fail ben değilim

DHA

Okey oynadığı arkadaşını öldürmekten yargılanan sanık: Fail ben değilim


Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, birlikte yemek yiyip inşaatta okey oynadıktan sonra gittikleri Kepez ilçesindeki ormanda İbrahim Deniz'i (36) başına taşla vurup öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Nurmehmet Halifeoğlu (52), "Tutukluluktan dolayı mağdurum. Tahliyemi istiyorum. Bu işin faili ben değilim" dedi.
Olay, geçen yıl 12 Aralık'ta Aktoprak Mahallesi'nde meydana geldi. Ormanda gezintiye çıkan çocuklar, yol kenarında hareketsiz yatan birini görünce polise haber verdi. İhbarla gelen ekipler, 30-35 yaşlarında bir erkeğin cesedi ile karşılaştı. Cesedin üzerinden kimlik çıkmadı. İlk incelemede başına taşla vurulduğu görülen kişinin, 3 çocuk babası İbrahim Deniz olduğu belirlendi. Polisin olayla ilgili gözaltına aldığı Nurmehmet Halifeoğlu, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
ADLİ TIP RAPORU AÇIKLANDI
Olayla ilgili hazırlanan iddianamede, Nurmehmet Halifeoğlu için ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istendi. İddianamede; cinayetten önce ikilinin birlikte Döşemealtı ilçesine gittiği, yemek yedikleri ve sanığa ait inşaatta okey oynadıkları belirtildi. Davayı kabul eden Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi, Adli Tıp 1. İhtisas Dairesi'nden İbrahim Deniz'in ölüm nedeninin tespiti için rapor istedi. Raporda, İbrahim Deniz'in ölüm nedeninin 'düşme sonucu kafasının taş ve kayalara çarpması ile mümkün olamayacağı, kafaya sert/künt bir cismin direkt vurulması ile oluşacak nitelikte olduğu oybirliğiyle mütalaa olunur' denildi.
SANIK HAKİM KARŞISINDA
Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Nurmehmet Halifeoğlu SEGBİS aracılığıyla katılırken, ölen kişinin yakınları ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Duruşmada söz alan sanık Nurmehmet Halifeoğlu, önceki savunmalarını tekrar ettiğini aktardı. Halifeoğlu, "Tutukluluktan dolayı mağdurum. Tahliyemi istiyorum. Bu işin faili ben değilim" dedi.
Sanık avukatları, sanığın adli kontrol şartıyla serbest bırakılması yönünde savunma yaparken, ilgili davanın kapalı yapılmasını ve yayın yasağı konulması talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının talebini reddetti. Dosyaların incelenmesi ve gerekli delillerin toplanmasına karar veren mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Aslı DURAN
2022-10-27 13:16:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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