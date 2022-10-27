KKTC Başbakan Yardımcısı Ataoğlu Antalya'da



Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, "Ana vatan Türkiye'de yaşayan kardeşlerimizin daha fazla Kuzey Kıbrıs'a gelmelerine olanak sağlamak en büyük arzumuz" dedi.

KKTC Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Belek Turizm Yatırımcıları Birliği'ni (BETUYAB) ziyaret etti. BETUYAB içerisindeki kilise, cami ve sinagogun yer aldığı Dinler Bahçesi'ni gezen Bakan Ataoğlu, alt yapı çalışmalarını inceledi. Bakan Ataoğlu, BETUYAB İcra Kurulu Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu'ndan bilgi aldı.

Bakan Ataoğlu, KKTC'de turizmin önemini anlatarak "Turizmin gelişmesi ve gelişirken alınması gereken önlemler nelerse o önlemlerle ilgili BETUYAB'tan örnek alınıp, buradaki tedbirlerin alındığı şekliyle Kuzey Kıbrıs'a taşımak için buradayız. BETUYAB ile birlik ve beraberlik içerisinde olacağız. Önümüzdeki süreçte de Kuzey Kıbrıs'ta aynı şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi

Kuzey Kıbrıs'ta yeni havalimanı açılacağını anlatan Bakan Ataoğlu, "Ana vatan Türkiye'de yaşayan kardeşlerimizin daha fazla Kuzey Kıbrıs'a gelmelerine olanak sağlamak en büyük arzumuz. Elbette ki Kuzey Kıbrıs'taki turizmin gelişmesi için BETUYAB ile işbirliği içerisinde olacağız. Turizmin gelişmesi sürecinde Türkiye'de gelişen ve gelişmekte olan modelleri de ülkemizde olabilmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Maraş'ın ziyarete açılmasıyla KKTC'ye gelen turist sayısının arttığına dikkati çeken Bakan Ataoğlu, "Maraş'ta gezinti noktalarının ve sahilin açılmasına olanak verdikten sonra dünyanın her yerinden, güneyden gelenler çok oldu. Maraş bizim için önemli bir nokta. Çünkü Maraş bizim ve bizim kontrolümüzde olan yer. Şu anda açılan ve bundan sonraki süreçte yapılacak çalışmaları hep birlikte izleyeceğiz. Esas yapılan çalışma izleyeceğimiz bu çalışmalar sonrasında turist sayısının artmasıdır. Turizmimize de çok ciddi şekilde katma değer sağlayacak" dedi.

Belek Turizm Yatırımcıları Birliği (BETUYAB) İcra Kurulu Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu da KKTC'ye örnek olma ihtimali olan alt yapıyı Bakan Ataoğlu'yla paylaşmaktan dolayı mutluluk duyduklarını belirtti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ

2022-10-27 17:15:39



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