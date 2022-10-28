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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

JAK timinden `hayvan kurtarma´ eğitimi

DHA

JAK timinden `hayvan kurtarma´ eğitimi


İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Tim Komutanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) üyelerine ve gönüllülerine, hayvan arama-kurtarma eğitimi verdi.
JAK timleri, Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde, AFAD gönüllülerine hayvan kurtarma eğitimi verdi. Doğada karşılaşabilecekleri olaylarda bir hayvana nasıl yaklaşılacağından, kontrol altına alıp güvenli noktaya çıkartılmasına kadar her ayrıntıyı anlatan Jandarma Astsubay Başçavuş Mahir Muhittin Akdemir'e, hayvanat bahçesi müdürü sorumlu veteriner hekim Aygül Arsun eşlik etti.
Olası bir orman yangını, doğal afet veya mahsur kalma olaylarında yılan başta olmak üzere sürüngenlere karşı yaklaşımlar, tutuş şekilleri ve güvenli alana nakil gibi çalışmaları anlatan Akdemir, gönüllüleri 'Mısır yılanı' ile tanıştırarak eğitimi tamamladı. Zehirsiz ve sakin bir yılan olarak bilinen Mısır yılanını inceleyen gönüllüler arasında ilk kez yılan ile karşılaşanlar da bu sayede korkularını yendi.
Hayvanat Bahçesi Müdürü Veteriner Hekim Aygül Arsun, yılanların fizyolojik yapılarını fiziksel aktivitelerini, özellikle stres altında gösterebilecekleri reaksiyonları anlattı. Yılanların tutuş şeklinin başının yanlarından sıkmadan olması gerektiğini, gövdenin ortasından da mutlaka diğer el ile desteklemenin önemine dikkati çeken Arsun, "Omurgalı canlılar. Bu nedenle sadece baş kısmından tutup hayvanı sakatlamamalıyız. Vücudunun orta yerinden de desteklenerek güvenli bölgeye götürülmeliler. Müdahale öncesi yılanın cinsi ve özellikleri de bilinmeli, ona göre yaklaşılmalı. Bugün yapılan tatbikatta bize yardımcı olan yılanımız tamamen zehirsiz bir tür. Fakat doğada farklı türde zehirli yılanlar var. Bu nedenle nasıl yaklaşılacağı, nasıl tutulacağı ve transferinin nasıl olacağı çok önemli. JAK timlerine elimizden geldiği kadar destek verip gönüllülere doğruyu anlatmaya çalıştık" dedi.
GÖNÜLLÜLER YILANLARI YAKINDAN TANIDI
AFAD gönüllüsü Burcu Yücel, "Daha önce doğada karşılaştım. İlk kez eğitimde bu şekilde yakından inceleme imkanım oldu" diye konuştu.
Bir başka gönüllü Mine Bayram Bilgiç ise "Bugün hayvan arama ve kurtarma eğitimindeyiz. Bütün hayvanları tanıyıp, doğada nasıl müdahale edeceğimizi öğreniyoruz. Kurtarma sırasında nelere dikkat edeceğimizi gördük. Bir yılanla da ilk kez böyle temastayım. Çok farklı ve heyecanlı bir duygu" ifadelerini kullandı.
İlk defa bir yılanla karşılaştığını belirten gönüllü Emel Güler, "Sürüngenlerden, özellikle yılanlardan çok korkuyordum. Çok heyecanlıyım. Kalbim çok hızlı atıyor. Ama burada korkumu yendim" dedi.
'KEÇİ NASIL TAŞINIR' EĞİTİMİ ALDILAR
Hayvanat bahçesi yönetimi tarafından eğitime yardımcı olması için getirilen bir keçinin mahsur kaldığı kayalık noktadan yukarıya nasıl çıkartılacağı eğitimi de uygulamalı yapıldı. JAK timlerinin keçinin güvenli taşınması için bağlama şekillerini gösterdiği gönüllüler, öğrendikleri teknikleri uyguladı. Eğitimi dikkatle izleyen gönüllüler, daha sonra hayvanat bahçesini gezip hayvanlar ve davranış şekilleri hakkında bilgi aldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya İbrahim LALELİ
2022-10-28 10:12:47

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