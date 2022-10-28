Aspendos Tiyatrosu'ndaki kitap okuma etkinliğine 7 bin öğrenci katıldı



İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da 7 bin öğrenci, Aspendos Antik Tiyatrosu'nda düzenlenen kitap okuma etkinliğinde bir araya geldi.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı tarafından başlatılan `Antalya´da Hedeflenen Eğitime Nitelik Kazandırma´ (AHENK) projesi kapsamında Aspendos Antik Tiyatrosu'nda düzenlenen kitap okuma etkinliğine, kent merkezi ve ilçelerden 7 bin öğrenci katıldı. Öğrencilerin ellerindeki Türk bayraklarıyla görsel şölen oluşturduğu etkinlik, İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşu ile başladı. Öğrencilerin Cumhuriyet Bayramı´nı kutlayan Vali Ersin Yazıcı, Atatürk'ün Cumhuriyeti ve Türkiye´yi gençlere emanet ettiğini söyledi.

'KENTİN HER NOKTASINDA OKUYAN BİR ANTALYA İSTİYORUZ´

Büyük Türkiye Cumhuriyeti'nin, gençler sayesinde dünyanın süper gücü olacağına inandığını ifade eden Yazıcı, "Okumayan bir toplum, kitap okuma alışkanlığı kazanamamış bir nesil, bu güzel yolculukta zorlanır. Gerçek ve doğru bilgiye ulaşmanın, o sosyal medyadan bir iki dakika içerisinde ulaşılan bilgi olmadığını hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla, hep birlikte kentimizin her noktasında okuyan bir Antalya istiyoruz. Herkesin yılda en az 12 kitap okuduğu, hatta bütün Türkiye'ye örnek teşkil ettiği bir şehir istiyoruz. Bu noktada, tüm öğretmen arkadaşlarıma güveniyorum. Onların bir yıldır bu konudaki katkılarını biliyorum. Öğrencilerimizin bir yıllık süreç içerisinde okuma alışkanlığı kazandığını ve okunan kitap sayısının 4 katına çıktığını biliyorum."

Konuşmasının ardından selfie çeken Yazıcı, etkinlikte okunacak kitabı eline alarak çocukları selamladı. Bir saat süren okuma etkinliğinin ardından 'Kültürel Miras Koruyucuları Projesi' kapsamında öğrencilere eğitim verildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya İbrahim LALELİ

2022-10-28 11:44:11



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