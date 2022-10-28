Alanya'da denizde boğulan eşeğe suni teneffüs



Engin ANAK/ ALANYA (Antalya), (DHA)ANTALYA´nın Alanya ilçesinde, sahibinin serinlemek için birlikte denize soktuğu eşek boğuldu. Denizden çıkarılan eşek, suni teneffüs yapılmasına rağmen kurtarılamadı.

İlçenin ünlü Kleopatra Plajı´nda meydana gelen olayda Mehmet D. adlı vatandaş eşeğiyle birlikte serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan eşek, sahibi ve sahildeki vatandaşlar tarafından karaya çıkarıldı. Boğulan eşeğine suni teneffüs yapan sahibi Mehmet D.´nin tüm çabalarına rağmen hayvan öldü. Gözyaşlarına hakim olamayan Mehmet D.´yi turistler sakinleştirmeye çalıştı. Alanya Belediyesi ekipleri, hayvanı gömmek üzere sahilden aldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Engin ANAK

2022-10-28 19:44:57



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