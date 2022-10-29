Alanyaspor - Gaziantep FK: 2-0



Engin ANAK / ALANYA (Antalya), (DHA)STAT: Kırbıyık Holding Alanya

HAKEMLER: Arda Kardeşler, Yusuf Bozdoğan, Ali Tuna

CORENDON ALANYASPOR: Runarsson Furkan Bayır, Fatih Aksoy, Pereira, Balkovec, Umut Güneş, Idrissa Doumbia (Dk. 70 Lusamba), Leroy Fer (Dk. 89 Oussama), Zinedine Ferhat (Dk. 89 Khadim Rassoul), Ahmed Hassan (Dk. 81 Famara Diedhiou), Efecan Karaca (Dk. 81 Cavalerio)

GAZİANTEP FK: Günay Güvenç Arda Kızıldağ (Dk. 60 Matej Hanousek), Ömürcan Artan, Tosca, Papy Djilobodji, Marko Jevtovic, Angelo Sagal (Dk. 84 Valmişr Veliu), Furkan Soyalp (Dk. 70 Onurhan), Lazar Markovic (Dk. 71 Tomas Pekhart), Alexandru Maxim, Joao Figueiredo

GOLLER: Dk. 21 Leroy Fer, Dk. 53 Balkovec (Alanyaspor)

SARI KARTLAR: Doumbia, Leroy Fer(Alanyaspor) Tosca (Gaziantep FK)Spor Toto Süper Lig´in 12´nci haftasında Alanyaspor, sahasında Gaziantep FK´yı 2-0 yendi. Karşılaşmaya her iki takım futbolcuları `Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun´ pankartıyla çıktı. Alanyasporlu futbolcular ise üzerinde Türk Bayrağı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk´ün görselinin olduğu tişörtler ile seremoniye katıldı. Karşılaşma ünlü spor insanı Halit Kıvanç´a 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından başladı.

6´ncı dakikada orta sahada kazanılan topla gelişen Gaziantep atağında hızla ceza sahasına sokulan Angelo Sagal´ın, sol çaprazdan kaleye şutunu kaleci Runar Runarsson kurtardı.

19´uncu dakikada soldan gelişen Alanyaspor atağında Ferhat ile duvar pası yapan Efecan, topu ceza sahası sol çaprazına kadar taşıyarak ortaladı. Kale önünde topa kayan Hassan topa dokundu fakat meşin yuvarlak kaleci Günay´da kaldı.

21´inci dakikada Alanyaspor´un kazandığı korner vuruşunda topun başına geçen Zinedine Ferhat kale önüne yükseltti. Burada topa yükselen kaleci Günay´ın ellerinden seken topu arka direkte karşılayan Leroy Fer´in kafa vuruşu ağlarla buluştu: 1-0.

31´nci dakikada kendi sahasında pas yapan Alanyaspor´un pas hatasıyla başlayan Gaziantep atağında topu kazanan Alexandru Maxim ceza sahası dışından sert vuruşu sol direği sıyırarak auta çıktı.

53´üncü dakikada soldan gelişen Alanyaspor atağında Doumbia´nın ceza sahası sol çaprazından yaptığı ara pası karşılayan Hassan, topu Balkovec´e bırakırken, oyuncunun gelişine yerden vurduğu sert vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-0.

62´nci dakikada orta sahada kazanılan topla başlayan Gaziantep atağında rakip alana hızla sokulan Joao Figueiredo´nun ceza sahası dışından sert vuruşu az farkla auta gitti.

79´uncu dakikada ceza sahası dışında kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Maxim´in kaleye sert vuruşunu Alanyaspor kalecisi Runarsson uzanarak golü engelledi.

88´inci dakikada sağdan gelişen Alanyaspor kontra atağında ceza sahası çaprazına hızla giren Lusamba topu geriden koşu yapan Famara aktardı. Bu oyuncunun gelişine sert vuruşunu kaleci Günay tokatlayarak uzaklaştırdı.

Karşılaşma ev sahibi Alanyaspor´un 2-0´lık üstünlüğüyle sonlandı.DHA-Spor Türkiye-Antalya ENGİN ANAK

2022-10-29 22:18:50



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