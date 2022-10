DHA gündeme getirdi, Kırgız Zhamal ayağa kalkacak

Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)-ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesinde 3 yıl önce aracın çarpması sonucu elektrikli bisikletten düşüp, felç kalan Kırgızistan vatandaşı Zhamal Kokoeva'ya (39), DHA'nın haberinin ardından yardım eli uzandı. 2 aydır fizyoterapist eşliğinde fizik tedavi alan Kırgız kadının bacaklarında his oluştu. Zhamal Kokoeva, "Daha önce bacaklarımı hiç hissetmiyordum, şimdi çok az da olsa hissetmeye başladım" dedi.

Kırgızistan'dan Antalya'ya 6 yıl önce çalışmak için gelen Zhamal Kokoeva, bir süre sonra çocukları Nurgazıev Kutman ile Nurgazıeva Çolpon'u da yanına aldı. Bakıcılık yaparak çocuklarının eğitim masrafını karşılayan Kokoeeva, 2019 yılında kaza geçirdi. Muratpaşa ilçesi Aspendos Bulvarı'nda arkadaşının sürdüğü elektrikli bisikletteki Kokoeva, araç çarpması sonucu düştü. Çarpan aracın sürücüsü kaçarken, bilinci kapanan Kokoeeva, ambulansla hastaneye götürüldü. Omuriliği ile bacağındaki kırıklar nedeniyle platin takılan Kokoeeva'nın, 4 gün sonra bilinci yerine geldi. Fakat doktorlar kırgız kadına, yürüyemeyeceğini söyledi.

DHA HABERLEŞTİRDİ, DESTEK GELDİ

Bunun üzerine 2 çocuğu, yatalak kalan annelerine bakabilmek için eğitimlerini yarım bırakıp işe girdi. Evde yalnız kalan Kokoeva, kendi ihtiyaçlarını dahi karşılayamaz duruma geldiği için zor günler yaşamaya başladı. Tekerlekli sandalyesiyle dışarıya tek başına çıkamayan Kokoeva, tedavi olmak için hastaneye de gidemiyor. DHA'nın Kokoeva'nın durumunu haberleştirmesinin ardından, gönüllülerden destek geldi. Antalya Yardımlaşma Platformu, Kokoeva'ya fizik tedavi için maddi destek sağladı. 2 aydır fizyoterapist eşliğinde fizik tedavi alan Kırgız kadının bacaklarında his oluştu.

'AYAĞA KALKABİLMEYİ ÇOK İSTİYORUM'

Tedaviye başlamasıyla birlikte eskiye göre çok daha iyi hissettiğini söyleyen Zhamal Kokoeva, "Haftada 2-3 gün evde fizik tedavi alıyorum. Daha önce bacaklarımı hiç hissetmiyordum, şimdi çok az da olsa hissetmeye başladım. Daha ne kadar devam edecek, bilmiyorum. Belki 6 ay, belki 2 yıl. Doktorlar da net bir şey söyleyemiyor. Ben de ayağa kalkabilmeyi çok istiyorum, bu nedenle devam edeceğim" dedi. Kokoeva'nın en kısa sürede toparlayacağına inandığını söyleyen fizyoterapist Orhan Yüksek, "Kazadan sonra neredeyse hissiyatı hiç yoktu. Kendisiyle haftada 3 gün kadar fizik tedaviye devam ediyoruz. Çalışmalara devam edeceğiz. Hastanın ne kadar sürede iyileşeceği konusunda bir süre vermek çok zor. Hissiyatı gitgide artıyor" diye konuştu.

'TEDAVİNİN DEVAMI İÇİN DESTEK BEKLİYORUZ'

Zhamal Kokoeva'ya destek olmaya çalıştıklarını söyleyen Antalya Yardımlaşma Platformu Üyesi Halit Mert, "Platform olarak haberin ardından Zhamal'ın durumunu öğrendik. Avusturya'da yaşayan bir gönüllümüz kendisine destek olmak istedi. Onun desteği ile Zhamal şu an evde fizik tedaviye kavuştu. Hastaneye gidip gelmesi çok zor olduğu için evde fizik tedavi alıyor. Kendisi de tedavinin karşılığını alıyor. Tedavi sürecinin devam etmesini sağlamak için gönüllülerimizin desteğini bekliyoruz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER

