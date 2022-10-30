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Antalyaspor'da parola; Sivas galibiyeti

DHA

Antalyaspor'da parola; Sivas galibiyeti


Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)Süper Lig'in 12'nci haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak Fraport TAV Antalyaspor'da tek parola rakibini yenerek alt sıralardan uzaklaşmak. Kırmızı beyazlılarda zorlu maç öncesi 2 oyuncu sakatlığı dolayısıyla forma giyemeyecek.
Spor Toto Süper Lig'de 6 maçlık galibiyet serisine geçen hafta sahasında oynadığı İstanbulspor maçında son veren Antalyaspor, ligin 12'nci haftasında deplasmanda oynayacağı Sivasspor maçın hazırlıklarını bu akşam yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Çalışmanın ardından saat 20.30'da özel uçakla Sivas'a hareket edecek Antalyaspor'da 2 oyuncu sakatlığı dolayısıyla kafilede yer almayacak.
TOPLAMDA 37 MAÇ
Antalyaspor ile Sivasspor ilk olarak 1978-1979 sezonunda Türkiye Kupası mücadelesinde karşılaştı. O mücadelenin ardından iki takım toplamda 37 kez rakip olurken, bu maçlarda Antalyaspor 12 galibiyet, 10 beraberlik ve 15 yenilgi elde etti. 37 maçın 4'ü Türkiye Kupası, 1'i hazırlık maçı, 6'sı TFF 1'inci Lig, 26'sı ise Süper Lig maçı olarak kayıtlara geçti. 
SİVASSPOR EVİNDE ÜSTÜN 
Antalyaspor ile Sivasspor arasında Sivas'ta oynanan maçlarda ev sahibi ekibin üstünlüğü göze çarpıyor. 19 maçta Antalyaspor, rakibine karşı 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 yenilgi ile sahadan ayrıldı. 
Antalyaspor ile Sivasspor'un maçlarında en çok 2-1'lik skor sahaya yansıdı. İki takım 8 kez 2-1'lik skorla sahadan ayrıldı. İki takım 6 kez 1-0, 5'er kez 1-1 ve 2-0, 3 kez 0-0, 2'şer kez 2-2, 3-0, 3-1 ve 4-2'lik skorlar elde etti. İki takım 1'er kez ise, 3-2 ve 4-1'lik sonuçlar elde etti.
2 SAKAT, 1 SINIRDA
Antalyaspor'da zorlu Sivasspor maçı öncesi sakatlıkları bulunan Ndao ile Fredy takımdaki yerini alamayacak. Sakatlığı atlatan kaleci Boffin'in, futbol sorumlusu Nuri Şahin'in görev vermesi halinde sahada olması bekleniyor. Kırmızı beyazlılarda orta saha oyuncusu Fernando Martins kart sınırında yer alırken, mücadelede kart görmesi halinde bir sonraki hafta iç sahada oynanacak Karagümrük maçında cezalı duruma düşecek.
Antalyaspor ile Sivasspor arasında oynanacak mücadele yarın Sivas Yeni 4 Eylül Stadyum'unda saat 20.00'de başlayacak. Mücadelede Mete Kalkavan düdük çalarken, yardımcılıklarını ise Alpaslan Dedeş ve Deniz Caner Özaral yapacak. (DHA)
DHA-Spor Türkiye-Antalya Adem AKALAN
2022-10-30 12:37:20

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