Alanyaspor ara vermeden Ümraniyespor hazırlıklarına başladı

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Engin ANAK / ALANYA, (DHA) Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, Gaziantep FK maçının ardından ara vermeden HangiKredi Ümraniyespor maçının hazırlıklarına başladı.

Ligin 12´nci haftasında sahasında Gaziantep FK´yı 2-0´lık skorla mağlup eden Alanyaspor, ara vermeden 4 Kasım´da deplasmanda oynayacağı Ümraniyespor maçının hazırlıklarına başladı. Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesislerinde teknik direktör Francesco Farioli gözetiminde yapılan antrenmanda Gaziantep FK maçının kadrosunda yer alan oyuncular ve diğer oyuncular iki ayrı grup halinde çalıştı. Koşu ve ısınma hareketlerinin ardından turuncu yeşilli futbolcular, taktik idmanla çalışmalarını tamamladı.

DHA-Spor Türkiye-Antalya ENGİN ANAK

2022-10-30 18:17:53



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