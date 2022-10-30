Manavgat Belediyespor - Belediye Bolvadin Termalspor: 0-3

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Ömer KARÇA / MANAVGAT, (Antalya), (DHA) Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 8'inci Grup 5'inci hafta karşılaşmasında, Manavgat Belediyespor kendi sahasında Belediye Bolvadin Termalspor´a 3-0 kaybetti.

BAL Ligi 8'inci Grup 5'inci hafta maçında Manavgat Belediyespor ile Belediye Bolvadin Termalspor Manavgat Atatürk Stadyumu´nda karşı karşıya geldi. Orta saha mücadelesi şeklinde geçen karşılaşmanın ilk yarısında gol olmadı. İkinci yarının 64´üncü dakikasında Belediye Bolvadin Termalspor, Şenol Yıldırım´ın attığı gol ile 1-0 öne geçti. Manavgat Belediyespor beraberlik golünü ararken, hızlı gelişen deplasman ekibinin atağında 88´inci dakikada Mert Filiz takımını 2-0 öne geçiren golü kaydetti. Maçın 90+3´üncü dakikasında gelişen Belediye Bolvadin Termalspor atağında Yusuf Deniz Akbay takımının üçüncü golünü atarak skoru 3-0 yaptı. Karşılaşmada başka gol olmayınca Belediye Bolvadin Termalspor, Manavgat deplasmanında 3 puanı 3 golle aldı.

Maçın sonunda rahatsızlanan Manavgat Belediyesporlu oyuncu Sidar Ceylan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında ambulansla hastaneye kaldırıldı.

DHA-Spor Türkiye-Antalya ÖMER KARÇA

2022-10-30 18:36:00



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