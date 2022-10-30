Manavgat Belediyespor - Belediye Bolvadin Termalspor: 0-3

Ömer KARÇA / MANAVGAT, (Antalya), (DHA) Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 8'inci Grup 5'inci hafta karşılaşmasında, Manavgat Belediyespor kendi sahasında Belediye Bolvadin Termalspor´a 3-0 kaybetti.
BAL Ligi 8'inci Grup 5'inci hafta maçında Manavgat Belediyespor ile Belediye Bolvadin Termalspor Manavgat Atatürk Stadyumu´nda karşı karşıya geldi. Orta saha mücadelesi şeklinde geçen karşılaşmanın ilk yarısında gol olmadı. İkinci yarının 64´üncü dakikasında Belediye Bolvadin Termalspor, Şenol Yıldırım´ın attığı gol ile 1-0 öne geçti. Manavgat Belediyespor beraberlik golünü ararken, hızlı gelişen deplasman ekibinin atağında 88´inci dakikada Mert Filiz takımını 2-0 öne geçiren golü kaydetti. Maçın 90+3´üncü dakikasında gelişen Belediye Bolvadin Termalspor atağında Yusuf Deniz Akbay takımının üçüncü golünü atarak skoru 3-0 yaptı. Karşılaşmada başka gol olmayınca Belediye Bolvadin Termalspor, Manavgat deplasmanında 3 puanı 3 golle aldı.
Maçın sonunda rahatsızlanan Manavgat Belediyesporlu oyuncu Sidar Ceylan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında ambulansla hastaneye kaldırıldı.
DHA-Spor Türkiye-Antalya ÖMER KARÇA
2022-10-30 18:36:00
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.